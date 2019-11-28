韓國瑜酸搭檔賴清德是同床異夢？　蔡英文：先看看他們黨內情況吧

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文接受媒體專訪，針對「蔡賴配」的組合，被國民黨總統候選人韓國瑜酸是「同床異夢」時表示，要不要先看看自己黨內的狀況再來談；她強調，已經身為國家領導人，在做重大決策的時候，並不會有情緒問題，情緒都只是一時的終究會過去。

蔡英文表示，政治人物或許有一時的情緒，但有政治人物的使命，就會以大局為重，情緒並不是什麼大事；她強調，自己跟賴清德是有共識的，也是黨內的共識，在去年1124挫敗之後，內部無論怎麼樣競爭，團結都還是最重要的。

對於國民黨總統候選人韓國瑜形容他們是「同床異夢」，蔡英文則笑著說，韓國瑜要不要先看看自己黨內的狀況再來談；她強調，已經身為國家領導人，在做重大決策的時候，並不會有情緒問題，情緒都只是一時的終究會過去。

至於賴清德接下來會有什麼樣的任務？蔡英文表示，首要當然是一起把眼前的選戰打好，總統可以順利連任，而國會也要過半；她笑著說，從她在陸委會開始，只要跟她一起做事的人，每天都會很忙，不會有人抱怨自己沒事做的。

談起賴清德，蔡英文說，他是對價值執著的人，是一個很好的特質，對於基層也很敏銳，擁有地方行政經歷，擔任過閣揆，歷練上是相當足夠，至於現在這個階段擔任副手，是可以分工跟分勞的。倒是談起賴清德的缺點時，蔡英文則笑著說，缺點可以公開講？「可以公開講的缺點，沒有！」

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