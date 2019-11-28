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憲兵壓制禿頭藍襯衫男！韓國瑜跳腳　許乃權被捕照曝光...網喊「心虛」

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▲▼憲兵壓制藍襯衫禿頭男，讓韓國瑜跳叫，不過許乃權先前涉共諜案照片也曝光。（圖／王定宇臉書）

▲憲兵壓制藍襯衫禿頭男，讓韓國瑜跳叫，不過許乃權先前涉共諜案照片也曝光。（圖／王定宇臉書）

記者陶本和／台北報導

憲兵26日貼出一張「佈憲」保防單元劇照，一名藍襯衫禿頭男子被壓制在地，被認為影射國民黨總統候選人韓國瑜，由於正好搭上近期共諜案，引起各界議論。不過，其實早在3月就已完成評選，與共諜案時間差距甚遠，而先前涉共諜案入獄的前馬防部指揮官許乃權也是禿頭且曾著藍衫亮相。

保防工作對於憲兵而言，一直是重點任務之一，而保防單元也是莒光園地中普遍取材的戲劇角度，以達到傳遞保防觀念與意識的效果。而這次引起爭議的「佈憲」，其實在今年3月份就已經完成評選，劇本跟拍攝由憲兵2單位負責。

在演員方面，也都是由憲兵現役的官兵來擔任，至於演出在劇照中被憲兵壓制在地上的匪諜角色，也經過當事人同意才演出；軍方人士說，光是就影片評選、角色設定的時間來看，跟近期匪諜案發生，時間差距甚遠，根本不可能代表韓國瑜，況且禿頭者、著藍色襯衫人士何其多，何必自己對號入座。

此外，先前涉入鎮小江共諜案的前馬防部少將指揮官許乃權，被判2年10個月定讞，在2017年9月刑滿出獄；他也是禿頭，且曾穿著藍色襯衫在媒體前亮相，也是少數外界公開他穿便服的照片。

對此事件，國民黨立委陳宜民批評，若該影片歷時8個月前便已經過每位國防部長官審批完畢，豈不證實「國家機器卡韓」流言是真的？而韓國瑜本人受訪時則說，這些保密、防諜、除暴安良等，不要用政治人物當作假想，很容易讓人聯想這是韓國瑜的感覺，這種感覺是非常不好的，憲兵司令部如果要拍馬屁，不要拍成這個樣子。

憲兵指揮部則表示，劇中演員均由官兵選角擔任，並經當事人同意扮演相關角色，請外界勿過度臆測或做政治解讀。

對於此事件，民進黨立委王定宇也在臉書分享，底下不少網友留言表示，「心裡有鬼，對號入座沒辦法」、「心虛啊！」、「虧心事做多了吧，對號入座」、「心虛的人，杯弓蛇影」、「心中自己有鬼，才暗自認為影射」、「壞事做多了，心虛疑神疑鬼」。

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