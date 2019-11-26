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網曝光博恩爸學歷！「理工醫學全包」哈佛醫學院當講師　驚呆鄉民：真神人

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▲▼曾博恩。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲知名網紅博恩的學歷相當驚人。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名網紅曾博恩主持脫口秀走紅，他從建中一路念到台大、英法雙碩士，是個超級學霸。日前有網友在PTT貼文，先PO出博恩的學歷說「這算學霸了，對吧？」接著再貼出博恩爸爸的學歷，這一比驚呆「這簡直不是學霸，而是神人了」，忍不住問卦「博恩的爸爸，好像才是神人？」「有沒有曾爸爸神人的八卦？」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「博恩的爸爸 好像才是神人？」文中先是貼出博恩的學歷，「這算學霸了，對吧？」

請繼續往下閱讀...

博恩學歷

建中畢業
國立台灣大學外文系、心理學系
倫敦大學學院腦與心智科學研究所
巴黎第六大學整合生物研究所

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▲曾博恩宣布退出《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲曾博恩主持《博恩夜夜秀》走紅。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

接著網友再PO出博恩爸爸的學歷，「但看一下曾爸爸，曾文毅教授」、「……這簡直不是學霸，而是神人了，有沒有曾爸爸神人的八卦？」

曾文毅教授

清華大學核子工程系學士
台灣大學學士後醫學系醫學士
麻省理工學院核工系放射科學博士
哈佛醫學院博士後研究
哈佛醫學院放射線科講師
台大醫學院光電生物醫學研究中心教授

看到貼文後，其他人紛紛驚呼，「這也太強了」、「學長欸」、「這是真的神」、「醫、核、工程、光電、放射線，不明覺厲」、「麻省又哈佛，這有幾個人做得到」、「很早之前有討論過，真的是天選之人」、「隨便一個學歷都是別人的夢想」、「真覺得理工醫學都通的真的很神」、「可以在哈佛醫學院當講師是什麼境界」、「二三類之神，缺一個台大法就頂了。」

還有網友忍不住大嘆虎父無犬子，「博恩應該養成鋼鐵人才對啊」、「J三小，基因果然會遺傳」、「血統不會騙人啊！智商是會遺傳的」、「差一點就成為漫威英雄」、「他爸背景感覺好像浩克XD」、「博恩好像說過他小一就會一元二次方程式」、「階級複製，腦袋也是會複製的」、「之前他有跟他爸一起拍，覺得他爸應該比他還要更會嘴人，如果有天能當來賓一定很猛。」

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ET快訊
網曝光博恩爸學歷！「理工醫學全包」哈佛醫學院當講師驚呆鄉民
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