板橋女訂牛肉麵…紙碗「屁股開花」變中空！　釣出大量苦主：我也破過好幾次

▲外袋紙碗不耐熱，底部容易脫落。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

板橋一名女網友昨天晚上叫了牛肉麵外送，但收到時卻是一袋用塑膠袋裝的牛肉湯，紙碗還直接泡在湯裡頭，原來是因為容器受到擠壓和高溫，底部整塊掀起脫落，導致餐點撒了整袋都是，當下外送員滿臉自責地不停道歉，還一直強調可以客訴他，讓女網友也感到相當無奈。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她透過熊貓外送訂了2碗牛肉麵，外送員抵達前她已經先在樓下等，結果對方一打開保溫箱讓她徹底傻眼，雖然店家還貼心地把湯麵分開裝，那壓在最底下的那碗牛肉麵已經面目全非，湯汁全部溢出在塑膠袋內，紙碗還在湯裡載浮載沉，害她食慾全失。

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外送員當下尷尬地說，原PO可以向客服申請重新送餐或是直接拒收，原本她是選擇了拒收，但看外送員過了幾分鐘仍在原地忙著和總公司聯繫，於是她直接和對方說，「這也不是你的問題，下雨天你們送餐也很辛苦，直接給我吧！反正外面袋子也沒破我自己回家處理。」對方更是連忙道歉，自責之情在臉上表露無遺。

▲很多自己買外送的網友也遇過紙碗破裂情形。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



網友紛紛表示，其實這不是外送員的問題，這種紙碗本來就不耐熱，時常發生破掉悲劇，「這真的是碗的問題，因為遇熱這種碗會軟掉，而且店家應該要用紙板隔在碗中間」、「遇過幾次自己外帶湯麵，拿回家就變這樣，是不是紙容器的底部製作時沒黏著好」、「這是店家碗的問題，我打包有湯的一定叫店家用袋子裝，用碗已破好幾次了」、「我上次也是點板橋某家麵店，跟妳一樣的情形，一拿起來整個湯碗底破洞，直接燙到我的雙腳跟地板都是。」

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