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老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」...OL鼻酸嘆：太冷漠　恐怖真相曝光

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▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲難怪運將們避之唯恐不及。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前過馬路時，目睹有位老伯在雨中招車，但路過的6、7台計程車，竟完全沒有運將要載他，此情讓她不禁感慨，這社會的冷漠；沒想到，原來背後真相超暗黑，難怪司機們都不肯載。

女網友在「爆怨公社」發文提到，「過馬路的途中，看到這個阿北招了6、7台計程車，之前不知道招多久了，沒有一個想停，一直不斷淋雨招車，真為阿北感到不捨阿！」

請繼續往下閱讀...

▲老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」...OL鼻酸嘆：太冷漠　恐怖真相曝光。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原來阿伯是出了名的霸王車奧客。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示，過程中有2台打了方向燈靠過去，沒想到最後又開走了，「都沒有好心的計程車司機想要載，人世間好冷漠，希望阿北能遇到好心人。」

意外的是，善意po文被大票網友狂吐槽，原來這位老伯是附近眾人皆知「愛坐霸王車」的奧客；而女網友則無奈表示，「好吧！沒看過...路過看他好像很可憐而已，好多酸民喔，是太無聊嗎？我根本不知道他的事蹟阿，只是第一次看到覺得神奇。」

而苦主們也現身留言，「對不起，他不能載，他會跟人家要錢，要不到錢就會打人」、「這一位我好像知道，坐車沒在付錢的，司機之間都會互相通報注意，北部地區的，還會到處吃霸王餐，我們家餐廳遭殃過，附近餐廳全都中招」。

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