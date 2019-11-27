化解蘇震清爭議　民進黨表態支持兩現任立委





▲卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨27日下午召開中常會，會中通過中常委柯建銘所提臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職，支持屏東縣兩個選區的現任立委。據轉述，這兩位現任立委就是鍾佳濱與蘇震清。

蘇震清日前因為疑涉及誠美材掏空案，引發相關爭議。民進黨中央因此不願意將他列入不分區名單，為不影響屏東縣第1選區提名的鍾佳濱，黨中央陣前換將，將莊瑞雄列入不分區安全名單，至於第2選區則是不徵召也不提名。蘇震清最後將原第1選區的戶籍遷到第2選區，18日正式登記參選。

民進黨27日透過中常會決議支持現任兩立委，其中也包含了蘇震清，藉此化解相關爭議。民進黨發言人李明俐中常會後轉述，因應屏東縣立委選區調整，會中決議通過柯建銘所提臨時動議案。

民進黨黨主席卓榮泰裁示，第一，屏東縣因為選區調整，民進黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席。第二，屏東是民進黨執政縣市，要維護執政縣市的執政價值。民進黨有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定。

第三，卓榮泰呼籲所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。

此外，李明俐也轉述，選戰進入最後階段，民進黨將於下週開始啟動四場行動中常會，拉抬立委選情，包括12月4日彰化、12月11日雲林、12月18日高雄、12月25日新竹。

其他人也看了這些

►第6選區「10人爭1席」超激烈 北市56名區域立委候選人名單來了

►參選人數破紀錄！72人搶12席 新北區域立委候選人名單一次看

►桃園30位區域立委候選人名單 第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

►43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」 立委候選人名單一覽

►台南區域立委候選人名單出爐 第1選區競爭最激烈！

►楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席 高雄區域立委候選人名單出爐

►超越藍綠，就靠她了