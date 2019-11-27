國民黨審法案變「蔡英文論文公聽會」　總統府怒不配合：政治鬧劇

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

立法院教育委員會原訂28日就「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但國民黨立委陳學聖將舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。對此，總統府27日表示，此舉把國會的公聽會拿來攻擊特定政治人物，不僅違背了「立法院職權行使法」相關規定，更是濫用國會公器，總統府不會配合演出，將不派員列席。

根據立法院教育委員會的會議通知內容，立委陳學聖、高金素梅將舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。另外，根據教委會開會通知公文，該公聽會名稱則為：「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。



根據《ETtoday新聞雲》私下取得的開會通知內容，邀請前節目主持人彭文正、律師童文薰、媒體人楊憲宏、教授歐崇敬、台大教授賀德芬等人。在列席官員方面，除了教育委員會之委員外，也邀請總統府、教育部、科技部、外交部，以及國立政治大學。

▼「總統蔡英文論文門事件公聽會」會議通知。（圖／讀者提供，下同）



國會資深幕僚表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

對此，總統府發言人丁允恭表示，把國會的公聽會拿來攻擊特定政治人物，不僅違背了「立法院職權行使法」相關規定，更是濫用國會公器，總統府不會配合演出，將不派員列席。

丁允恭表示，對蔡英文的學位與論文的惡意攻擊，已經被公認是一場政治鬧劇。他提醒，現在已經進入法定選舉期間，任何意圖使人不當選的不實污衊、抹黑，都必須擔負法律責任，呼籲少數人停止這些水準低落的政治抹黑。

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