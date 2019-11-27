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國台辦批綠營用共諜案政治操作　蔡英文：奇怪了，這麼了解我們內政？

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▲▼蔡英文出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陶本和／台北報導

針對大陸國台辦今（27）日指出，民進黨利用「王立強共諜案」政治操作。總統蔡英文下午在接受媒體訪問時表示，「奇怪了，國台辦怎麼這麼清楚我們的內政？不需要把話說到這種程度」。

由於國民黨人士建議，台灣政府可以提供王立強到台灣政治庇護，如此也可以查明共諜案的真相。對此，蔡英文表示，共諜案進入調查跟偵查階段，讓執法跟調查單位來釐清，將真相挖掘出來，到時候就會有比較客觀的看法。

至於大陸國台辦指出，民進黨把王立強進行政治操作，意圖謀取選舉私利。對此，蔡英文笑說，「奇怪了，國台辦怎麼這麼清楚我們的內政？不需要把話說到這種程度」。

蔡英文說，台灣是民主法治的國家，有必要發動偵查或調查，也有法律程序跟法律規定，這是法治國家、民主國家的必要作為，嚴肅的國安事件，不希望過程被過度政治化。

▼蔡英文出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼蔡英文出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」。（圖／記者徐斌慎攝）

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