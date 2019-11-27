跟宋楚瑜密商拉下韓國瑜？　蔡英文：很久沒看到他更不會跟他討論

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指稱，親民黨總統候選人宋楚瑜9月時與總統蔡英文在美僑俱樂部密會，共商如何擠下國民黨總統候選人韓國瑜。對此，總統府27日聲明指出，報導全非事實，而總統蔡英文稍早受訪時也說，「很久沒有見到他，更不會跟他討論」。

針對媒體報導「密商結盟擠下韓？宋蔡前後腳離開美僑商會」一文，內容指稱有所謂蔡英文與宋楚瑜密會等事。總統府稍早表示，相關報導全非事實，也未向府方進行應有之查證，「對於這樣的不實報導，我們感到高度遺憾，為免錯假訊息混誤輿情，特此說明」。

蔡英文稍早在接受媒體訪問時也被問及此事，她直說，「沒有耶，沒有在九月跟宋主席見面，事實上我很久沒有見到他了，更不會跟他討論總統選舉的事情」。

其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

