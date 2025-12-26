驚悚現場曝！高雄變電箱「3度爆炸」瞬間起火　2732戶沒電可用

記者賴文萱／高雄報導

台電變電箱驚傳爆炸！高雄有民眾今（26）日在餐廳用餐時，發現路旁變電箱傳出碰碰爆炸聲，與店員出外查看時，驚見變電箱狂冒白眼，接著二度爆炸起火，附近商家店員見狀馬上拿出滅火器滅火，但沒多久竟又第三次爆炸起火，所幸無造成人員傷亡。台電證實，因變壓器故障釀禍，並造成附近共2732戶停電，經搶修已全數復電。

▲台電變電箱爆炸起火。（圖／Threads ／lshinmyeyes_tinna授權提供）

「吃個飯遇到變電箱爆炸！」，有民眾在社群平台Threads上發文指出，一開始以為碰碰聲是店家製冰機的聲音，還想說怎麼頻率那麼高，後面突然電燈一閃一閃就停電了，跟店員出門查看是不是區域停電，就發現變電箱在冒煙，馬上打給1999。

▲▼變電箱爆炸起火，台電人員趕往搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到不到15分鐘，變電箱又爆了，第二次還起火，旁邊星巴克店員趕緊拿滅火器出來，結果沒多久又第三次爆炸起火。該網友見狀，趕緊去旁邊銀行借滅火器幫忙滅火，因為附近停車格還停著一輛車，很害怕發生更大災害，所幸沒什麼災情。

對此，台電高雄區處說明，今日上午9時04分因變壓器故障，造成三民區明哲路、民族一路等一帶，共2732戶停電。事故發生後台電立即出動搶修，第一時間立即隔離故障區間及轉供復電，半小時內已復電2181戶，復電近八成。

後續經再轉供及變壓器更換，於上午10時46分全數復電，未來台電將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故發生。