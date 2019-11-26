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相隔台東、淡水！老婆一報備...「夫妻神默契」驚呆他：這機率有多小？

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淡水老街街景。（圖／記者陳睿中攝）

▲淡水老街街景。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳睿中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友今天人在淡水，而搭朋友順風車到台東的妻子，則傳訊息報備，沒想到兩人一南一北，竟在差不多的時間，做了同樣的事情。超強默契讓兩人一陣驚喜，許多網友看完也瞬間被閃瞎。

「夫妻之間的默契就是這麼神奇！」人夫在爆廢公社笑po文，「她人在台東，我人在淡水，不知情的情況下，雙方同時間做了同樣事情，這樣的機率有多少小？」

請繼續往下閱讀...

▲夫妻倆都買了包子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲夫妻倆都買了包子。（圖／翻攝自爆廢公社）

從對話截圖中可見，老婆一早搭友人順風車，到台東買包子，同時不忘向先生報備，表示「待會要回去了。」看到妻子貼出的戰利品，他也回敬了一張，讓對方驚訝不已，沒想到分隔兩地的他們，紛紛都去買了喜歡的包子。

對於夫妻倆的好感情，網友們十分羨慕，「這是放閃文」、「夫妻多年還能互相報備平時做了什麼事，愛到成習慣，祝永遠幸福」、「好閃喔！找墨鏡ing」；還有人中肯分析，「證明你們愛吃包子」、「夫妻買一樣的東西機率很大喔」。

台東多良車站。（圖／華信航空提供）

▲台東多良車站。示意圖，與本文無關。（圖／華信航空提供）

另外，遇過類似情況的朋友們也笑回，「我跟姐姐妹妹不同時間回家，結果3個人都買了同一家滷味要一起吃」、「我跟男朋友下班回家前，會去全聯買一樣的東西，但不是一起去的」、「我跟婆婆的情況是，我只要這幾天想吃什麼，有時候當晚就會出現，不然就是我買了，婆婆也有買」、「跟女友同時下載了一款遊戲，並且推薦給對方玩」、「真的！我跟我老公也會耶」。

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台東淡水夫妻默契報備放閃包子爆廢公社

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