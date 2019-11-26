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連千毅遭背刺落難！賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

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記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄直播主連千毅被延長羈押，懷疑其他小弟將罪責都推他到身上，氣得說「說好的江湖道義在哪裡？」而之前跟在連身邊直播的小弟賢賢曾經預告復出，卻又再次消聲匿跡，直到近日才重新出聲，讓不少支持者非常感動。

連千毅到案後態度良好，被羈押也未提抗告，但高雄地院14日召開延押庭，裁定延長羈押2個月時，連千毅委託律師提出抗告，認為太陽會高雄分會會長謝育全在內的其他人都將責任推到他的頭上，讓他有苦說不出。

▲子涵最新病況。（圖／翻攝自子涵IG、連千毅臉書）

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▲子涵因連千毅之亂遭到波及，被爆曾經遭到追求甚至包養。（圖／翻攝自子涵IG、連千毅臉書）

▲▼ 收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬　他「出庭眼神死」拒認罪 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅不滿罪責都被推到他身上。（圖／地方中心攝）

同間公司的賢賢在連千毅被羈押時，曾在開直播與粉絲談心，本約好要重出江湖，卻在約定時間消失，但仍會在臉書上定期PO文告知近況。賢賢日前也PO出到育幼院捐贈物資的照片，「冬天將至，社會上有許許多多的弱勢族群需要我們的關心與協助，閒暇之餘，也藉此機會希望能拋磚引玉，更希望大家能攜手關懷與幫助」。

許多支持賢賢的網友看完紛紛留言，「賢賢熱心助人超有愛心，值得學習與支持」、「快開直播啦」、「賢賢太棒了，加油」、「賢賢好，期待你開直播，加油」、「腳踏實地，才是真男人」、「遇到瓶頸還不忘助人，不止優秀還超讚」。

▲▼連千毅遭背刺落難！賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你。（圖／翻攝臉書）

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