開車走台東山路！一瞄儀錶板「OO爬出來」悠閒趴螢幕　網呆了：我絕對棄車

▲原PO開車到台東玩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

開車開一開，眼前出現這一幕畫面，絕對讓人一秒傻眼，還可能放聲尖叫。一名男網友日前開車到台東玩，開在山路上，結果儀錶板上突然出現一個不速之客，讓原PO忍不住停下車拍下照片，笑呼「台東真的是個好地方」。看到照片後，網友就紛紛留言，「我一定棄車逃逸」、「要是我可能會失控。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，「X！台東真的是個好地方，山路開一開，突然跑出一隻喇牙的機率大概是多少？」仔細看看照片，只見原PO眼前是汽車儀錶板，上面有塊顯示氣溫、里程數和車速的電子螢幕，乍看之下沒什麼，但仔細看，會發現螢幕似乎出現「蜘蛛腳」。

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▲喇牙！你什麼時候跑到車子裡的 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

不過這個「蜘蛛腳」不是指螢幕破掉，而是真的有一隻喇牙趴在上面，長長的蜘蛛腳就這樣橫跨在螢幕上，雖然看起來是靜止不動的樣子，但開車的人應該都難免會怕喇牙下一秒暴衝，或是會不會往自己的方向爬過來。

看到照片後，其他人就紛紛留言，「嚇死」、「開到一半看到這個我絕對棄車」、「超噁嚇死人」、「X！我一定棄車逃逸」、「要是我可能會失控」、「這會嚇死吧」、「我會下車。」還有網友笑說，「還好不是猴子」、「小事，你應該是還沒被山豬撞過」、「那……要和它喇記嗎」、「是時候變身超級英雄了」、「還好啦！還沒碰到蜈蚣在控台上游走。」

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