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韓粉出征灌爆AIT臉書！　怒嗆美國干涉選舉：美國不是台灣的爸爸

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▲▼AIT在臉書PO出澳洲新聞節目《60分鐘》的內容，遭到韓粉出征。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT臉書）

▲AIT在臉書PO出澳洲新聞節目《60分鐘》的內容，遭到韓粉出征。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT臉書）

記者林彥臣／綜合報導

自稱共諜的男子王立強（Wang Liqiang）向澳洲投誠，並且高調在澳洲媒體上大爆如何干涉台灣、香港、澳洲的選舉，甚至指國民黨總統候選人韓國瑜接受捐款，就在這個時候，美國在台協會（AIT）卻在臉書上貼了最敏感的節目澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes），此舉卻引發了韓粉的不滿，群起出征灌爆AIT臉書。

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）就是在澳洲新聞節目《60分鐘》上爆料。（圖／翻攝自The Age）

AIT在臉書上張貼「60分鐘」（60 Minutes）節目的引言指出，澳洲新聞節目《60分鐘》深入揭露中國在太平洋島國進行的活動，一起來看看。該集的標題是「調查：為什麼中國在南太平洋活動」（Investigation: Why is China on the move in the South Pacific?）節目一開頭就指，「為什麼太平洋國家吉里巴斯在2個月前，從台灣忠實的盟友，轉向共產中國」。

▲▼韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲王立強在《60分鐘》的爆料，也指涉到韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

可是在AIT貼出這集節目的影片後，卻遭到韓粉的臉書灌爆，有韓粉留言表示，「CIA 回你老家不要在世界製造苦難」、「什麼時候護航綠色大便黨的任務也成為這裡的日常了呢？」、「快給王立強政治庇護啊，美國老大哥快幫忙啊，不然老大哥開口要小英收留啊，真是當台灣人民是白痴嗎？老大哥AIT 如此只帶給台灣人對美國更反感」、「WHAT A SHAME for AIT THAT's FAKE NEWS !（可恥的AIT，那是假新聞）」、

還有韓粉指控美國不要干涉台灣政治，「原來境外勢力干涉選舉就是指美國啊！民進黨不是人民的爸爸，美國更不是！」、「美國真的很愛操控台灣政治與軍事呢。玩爛香港，又要來玩台灣？什麼時候把張憲義背叛我國給我們交代一下？」。

不過也有其他網友表示，「感恩美國爸爸，讚歎美國阿爸」、「不好意思，讓貴國見笑了」、「聽說有韓粉出征，趕快來湊熱鬧」、「抓到了，是超級國際機器！」、「感謝爸爸主持公道！」

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

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