輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」超無力　他嘆：沒勇氣離職...網秒懂心酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友不久前開啟「輪班人生」，下班洗完澡就是睡覺，沒有任何休閒活動，他哀怨表示，最近精神越來越差，身體也傳出警訊，「覺得工作薪水再怎麼好，也只賺來為之後的醫藥費做準備。」

網友在ptt發文宣泄負面情緒，他提到，「輪班一陣子了，下班洗完澡倒頭就睡，頂多中途起來吃個飯，看個電視後又繼續睡，連動都不想動，每次看到網路一些關於人生除了工作外，如何過得精彩的影片，心裡不禁疑問，真的有人做得到嗎？」

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他認為，就算有也是佔少數，畢竟現在社會這麼不景氣，敢為人生做出重大改變的，真的需要勇氣，「很羨慕他們，反觀現在的自己，什麼都不敢做，連離職也不敢，深怕一離職，一連串的壓力就會接踵而來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

對此，鄉民紛紛回應，「人生如果有個愛人一起過，真的好很多」、「先問自己辛苦工作的目的」、「找另一半一起分享生活啊」、「先試試找工作吧？會不敢離職的原因，大多都是怕斷然離職到下個工作的過渡期間，生活上金錢壓力會很大，先試著找工作，大概找到自己的職業方向再離職，或許心理上比較沒那麼恐慌」。

另外，也有不少網友心有戚戚焉，「同感...很想XX」、「其實這是一種茫然，先試著找下一份工作（有興趣），我當初跟你有同樣的狀況，後來離開原本崗位找到一個常日班性質工作，情形就改善很多」、「+1，而且薪水還超少」、「我也是輪班，10年多了」。

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