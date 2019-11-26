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民主返鄉列車募資「25小時達標100萬」　青民協：我們要送青年回家投票

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▲▼青年民主返鄉列車募資計畫，上線25小時就達標100萬。（圖／翻攝自臺灣青年民主協會）

▲青年民主返鄉列車募資計畫，上線25小時就達標100萬。（圖／翻攝自臺灣青年民主協會）

記者林彥臣／綜合報導

為了讓更多年輕人在2020大選能夠決定自己的命運，「臺灣青年民主協會」發起了一個讓青年可以簡單回家投票的計畫，希望能透過群眾募資，活動上線 25 小時內募得超過 100 萬元，要以111 元票價、發出超過 60 班車次、從 14 個城市出發，強調「明年我們要送青年回家投票」。

臺灣青年民主協會的「青年民主返鄉列車募資計畫」24日計畫正式上線，募資的金額在25小時內就突破了100萬大關，也顯示了年輕人積極投票的意願。

臺灣青年民主協會發文指出，「我們從來沒想過這個計畫在這麼短的時間內，可以匯聚這麼多心意，而且每一筆都是小額捐款，是臺灣公民社會集體力量的具體展現。謝謝你們，因為有每一個你們，共同為了臺灣而付出。當一筆筆的小小心意匯聚在一起，可以成為青年最堅強的後盾；回家以後，我們也將用一票票的力量，守護這塊我們生活的土地、這座我們深愛的島嶼。」

臺灣青年民主協會強調，「現階段募資計畫仍需要大家持續的支持，我們會努力加開車次，然後儘快告知大家我們新的目標。感謝所有為了民主而努力的人，青年民主返鄉列車會持續前行，載著青年回到家鄉，為臺灣做出選擇。」

網友留言表示，「年輕人拜託回家投票！拜託了」、「讓首投族都可以順利回家投票」、「 還能繼續捐款！還能繼續買票！」、「真是太溫馨了」、「好感動，拜託讓更多可能成真」。

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