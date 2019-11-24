拉屎沒衛生紙！他求救同事...門縫大方傳來「一整包」　網看傻勸：泡軟再用

▲ 原PO在公司上大號卻沒衛生紙，急向同事求救。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

在公司解放卻剛好沒衛生紙時，當然要趕快求救好同事啦！不過這位苦主似乎平常就跟同事有仇，對方逮到機會後立刻進行一波神復仇。網友們看到這創意大招後都拍手叫好，紛紛勸原PO就乖乖收下同事的好意，「還給你一整包人很好」、「小力一點擦就好」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張圖，他表示自己在公司上大號時，發現廁間裡沒有衛生紙了，就聯繫同事求救，請他們送一些過來。沒想到過了一會兒，突然有人從門縫遞來一張紙，原PO仔細一看，才發現是調皮的同事用印表機「現印了一包衛生紙」，讓他超級傻眼。

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▲ 同事很調皮喔。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，大家都秒笑噴表示「同事很有心，還立馬彩色列印」、「好同事無誤」、「這麼有梗的同事，上班一定不無聊」、「我可能只打三個字『衛生紙』有圖算很有心了」、「你一定是得罪了誰」、「人超好的欸，給你一整包」。

其他網友則是要他乾脆將錯就錯，「忍痛」把A4紙當成衛生紙來擦，「擦之前記得先揉成一團，比較不會痛」、「要撕成好幾張，不然會不夠」、「流血跟面子選一個囉」、「小力一點擦就好」、「把A4紙泡軟，當濕式衛生紙」。

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