人夫買絲瓜炒菜！女兒一看「一鍋父愛」滿滿纖維質　網笑噴：食道去角質

▲原PO貼出「爸爸的愛心」，讓網友笑呼「確定是親生的嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人的家裡都是媽媽下廚，不過現在也有不少新好男人會進廚房。一位人父日前就炒了一道菜，女兒看到後忍不住拍下照片，貼到臉書秀出爸爸下廚的成果，「爸爸的愛心，絕對要吃完！」看到照片後，其他網友卻紛紛笑噴，「這個纖維質好高喔」、「吃完清腸胃」、「感覺超刮喉嚨」、「確定妳是親生的嗎？」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中僅一句話，「爸爸的愛心，絕對要吃完！」並附上一個愛心和美味臉的表情符號。接著看看照片，只見原PO爸似乎是要做炒絲瓜，但卻挑了一條老絲瓜，整個纖維和麵線差不多粗，感覺還會把炒鍋刮出一條條刮痕。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲這條絲瓜也太老了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他網友就忍不住笑噴留言，「炒菜瓜布」、「這吞下去不會卡喉嚨嗎」、「擠點牙膏刷牙好了」、「這是要洗腸胃壁嗎」、「正港高纖飲食」、「食道去角質耶」、「妳肯定惹到爸爸了」、「纖維是一年的份量。」

還有不少人直呼，乍看之下也很像別的食材，「我以為是猴頭菇」、「熊熊一看，還以為是猴頭菇，原來是阿嬤級的菜瓜」、「想像是猴頭菇，可能比較好吞」、「我以為是煮到爛掉的蓮藕」、「豬鼻形米粉包」、「我以為是煎米粉XD」、「這是竹笙？」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！