駐美代表處設農業組被說抄襲　陳吉仲要韓國瑜：先了解外交事務

▲陳吉仲要韓國瑜先了解駐外駐外基本所賦予的任務。（圖／記者張榮恩攝）



記者許展溢／台北報導

農委會日前證實行政院在10月30日拍板核定我駐美代表處將新增成立農業組。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室批抄襲政見。農委會主委陳吉仲今（27日）強調，這件事2年前就透過外交部跟美方接洽，要韓國瑜先了解外交事務。

農委會指出，農業組預計會有4名，2名正式員工，2名雇員，負責台美農業貿易等農業合作事宜，預計最快明年1月就會正式運作。該計畫遭韓競辦批抄襲，陳吉仲說明，2年前就透過外交部跟美方交涉，是非常重要外交事務，不是一蹴可成，設置人員跟編制要美方同意，不是韓國瑜10月講了才設置，可以公佈所有文件，是106年10月行文給外交部。

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陳吉仲說，會設農業組是因為有許多相關國際農業團體，都在美洲，需要有農業組執行很多重要任務，不是賣水果，是有很多防檢疫等工作，如今年芭樂可賣到美國就是要跟他們討論等，交涉等業務都是未來農業組主要工作。

陳吉仲喊話韓國瑜，希望韓市長先去了解所有駐外基本所賦予的任務，再來評論這件事，並說應該不是抄襲，要去了解整個外交事務。陳也提未來也考慮日本等國要設置，為整個台灣農業業務跟國外交流，同時強調設立跟美豬瘦肉精等議題毫無相關。



