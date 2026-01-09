　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替總預算卡關找解方！國民黨團擬提案　TPASS、生育給付先付委審查

▲▼台鐵,閘門,TPASS,旅客,驗票。（圖／記者李姿慧攝）

▲立院115年度總預算卡關，將影響政院執行TPASS計劃。（圖／記者李姿慧攝）

記者崔至雲／台北報導

115年中央政府總預算繼續卡關，不過，國民黨團預計提出補救辦法，將於今（9日）院會提案，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支。據了解，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。

由於總預算遲遲未通過，主計總處昨（8日）指出，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億。當中包括新興計畫1017億，其中中央自辦部分380億、地方受益部分637億（含地方補助款507億），包括直轄市及縣市財政均衡補助321億、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億、新材料循環產業園區申請設置計畫60億、生育給付差額補助41億、補助校舍整建與排水污水系統改善21億、布建公共化托育設施14億、台灣品牌賽事精選計畫8億等。

然而主計總處報告也指出，未審議通過不得動支的新興計畫佔1017億元（含地方補助款507億元）。預算法第54條規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」

而根據國民黨團今提案內容指出，國民黨黨團有鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案行政院卻惡意違法拒不編列以生命保衛國的志願役軍人及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出任何其他可行替代方案，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻並散布不實言論造成社會對立，實不足取。

提案提到，我國預算程序有「不關門機制」的設計，民國60年即規定當總預算未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因總預算案未完成三讀程序，而癱瘓政府一般政務的運作。

爰建請院會作成決議：「依《預算法》第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由本院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查。」

藍委牛煦庭對此指出，黨團有黨團攻防、守備的一個節奏，各式各樣的預算本來就有很多的方法跟手段可以處理。但希望大家可以了解的是，去年的此時，大家都因為預算的事情，聽了很多很多民進黨的謠言，去年一整年他們難道不是在講租屋補貼要斷吹了嗎？不是在講老農津貼領不到了嗎？不是在講說這些災害來的時候在沒有辦法預防了嗎？可是請問民進黨當初針對預算的哪一件事情變成真實呢？其實都沒有。

牛煦庭提到，他們在國會裡面工作，他們是非常了解預算相關的程序跟溝通機制的，他們也是人民選出來的代議士，希望大家可以相信他們的專業判斷。「我們當然不會讓相關的民生的狀況出現問題，這是彼此的底線，大家會非常非常的清楚」。

牛煦庭也提到，真正要解預算僵局的關鍵，難道不是軍人加薪嗎？難道不是警消公教的退休金嗎？再次呼籲民進黨的心只要柔軟一點，大家回到照顧人民的角度去主動的編列相關的預算，付委跟審查都不會是問題。但你為什麼要鐵石心腸呢？為什麼到現在軍人還不願意加薪呢？還要看到多少悲劇，讓他們擔負多少風險，打擊他們的多少士氣之後，才願意在乎一下軍人的待遇呢？這不是很奇怪嗎？軍人待遇的提升也是國防預算的增加，那為什麼民進黨要自己擋國防預算呢？趕快編，大家就趕快審。

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

總預算國民黨團TPASS生育給付付委

