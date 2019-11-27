吳斯懷參加過解放軍辦的活動　內政部：許歷農「台灣新同盟會」沒有立案





▲劉世芳質詢邱昌嶽。（圖／翻攝自國會頻道）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

自稱共諜的男子「王立強」（音譯）於澳洲節目上受訪，自曝受到香港的「中國創新投資」吸收當間諜影響台灣選舉，公司的執行董事向心、龔青夫妻也為此受到調查，後來又牽扯中共解放軍中將聶力。民進黨立委劉世芳27日質疑，退將吳斯懷曾參加聶力舉辦的「中山黃埔兩岸情」活動，要求內政部查明「中山黃埔兩岸情」活動的主辦單位在台灣有無合法登記。

劉世芳27日在立法院內政委員會質詢時說，現在外傳共諜「王立強」的老闆是向心，向心老闆是中國十大元帥之一聶榮臻之女、解放軍中將聶力。

劉世芳說，未來可能到立院當立委的退將吳斯懷曾參與過「中山黃埔兩岸情」活動，然而「中山黃埔兩岸情」活動就是由聶力和中華民國退休將領許歷農所創建的平台，因此希望內政部釐清，「中山黃埔兩岸情」這樣的主辦單位是否在內政部有合法登記？

劉世芳表示，這樣的主辦單位到底是政黨還是社團？是否有合法？這是很重要的事情，因為除了最近的共諜案之外，也很擔心台灣有無被匪諜、被統戰，加上王立強指稱台灣有30人替對岸進行諜報工作，包括大學校長、媒體負責人等，那不知道軍中退將或現行軍公教有無被滲透，希望國安高層能盡速調查。

對此，內政部次長邱昌嶽當場回應會儘速查明，而內政部在事後也指出，許歷農掛名台灣新同盟會會長，並與聶力、香港大中華會主席胡葆琳等倡導舉辦中山黃埔兩岸情論壇，至今已有7次。創辦者之一的「台灣新同盟會」非在內政部立案的社會團體；共同主辦第七屆論壇的「民革中央」、「黃埔軍校同學會」等組織，也不在立案清單上。

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