質疑泛藍「炒作」中火議題　蔡其昌怒了「國民黨詐騙共犯集團終於現身！」

▲蔡其昌批評泛藍陣營炒作中火議題，「詐騙共犯集團終於現身」。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府與國民黨立委、議員近日頻打台中火力發電廠空汙議題，台電雖澄清一切依法行政，仍遭泛藍陣營圍剿，甚至砲打立法院副院長蔡其昌。蔡其昌27日反擊稱，「國民黨詐騙共犯集團終於現身！」這些民代對於「市長換人、空氣換新」強力背書，騙到選票後現在又變成「總統換韓國瑜、空氣才能清新」，國民黨「選前通通交給我，選後都別人的錯」這種欺騙人民話術，台中人不是傻子，一定用選票制裁詐騙集團。

立法院副院長蔡其昌27日在臉書發文稱，2018年盧秀燕市長在台中市大街小巷掛滿「市長換人、空氣換新」的看板。這2天，他在媒體上看到炒作中火議題的台中市國民黨立委、議員們，當時個個強力背書，結果騙到選票後，現在變成「總統換韓國瑜、空氣才能清新」。

▲環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。中市府卻強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

蔡其昌說，30年前，同意在台中興建全世界規模最大火力發電廠的政府是誰？是國民黨政府。在台中火力發電廠一次興建8座機組，又追加2座，成為全世界最大空污來源的政府是誰？也是國民黨政府。阻止台中火力發電廠「高污染燃煤機組」，改為較低污染「燃氣機組」的元兇是誰？還是盧秀燕與國民黨。

如今，盧秀燕與國民黨這個詐騙共犯集團，除了把責任推到中央，我們看不到有任何改善台中市空氣品質的「具體措施」。整天開記者會罵中央，甚至不惜再騙台中人「總統換韓國瑜、空氣就能清新」。

他說，從你們國民黨在他的家鄉海線地區興建火力發電廠，他就長期對抗你們製造的污染，「無論我的身分是什麼，都沒有改變過。」

蔡其昌重申，中火機組不能增加，淘汰最舊的燃煤設備，支持政府逐步將「高污染燃煤機組」換成較低污染的「燃天然氣機組」。在不停電的前提下，請盧市長趕快完成「市長換人、空氣換新」的政治承諾。

他表示，國民黨不論是韓國瑜還是盧秀燕，都一再的透過這種欺騙人民的話術，「選前通通交給我，選後都別人的錯」，台中市民還會再受騙上當嗎？台中人不是傻子，一定用選票制裁你們國民黨這些貪得無厭、一騙再騙的詐騙集團。

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