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她坐空地包紮...捷運清潔伯看一眼　下秒「暖爐開最強」網全炸淚：起雞皮了

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▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲台北捷運。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然外頭天氣冷，但因為阿伯的舉動，令她心裡暖到發燙！一名女網友日前在捷運站旁包紮，沒想到熱心的清潔阿伯見狀後，就主動過來協助她纏繃帶，嘴裡還不斷叮嚀她記得看醫生、不要留疤，網友們看完後全都被深深感動到了！

「冷冷的淡水，暖暖的內心。」一名女網友在Dcard上分享在捷運站遇到的暖心事，她表示自己前陣子騎車不慎，小腿受傷腫了一大塊，之後還演變成一大片可怕的瘀青。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然傷勢沒有嚴重到走路不方便，但礙於美觀，她出門都會用繃帶把瘀青部分遮起來。26日時，她因為繃帶用完了，就臨時到淡水捷運站的藥妝店買一包繃帶，打算在路邊包好再上車。

原PO隨後就在空地拿出剪刀和透氣膠帶開始纏，這時站在她對面的清潔阿伯看了她一眼，便默默走到她身旁表示「妹妹，繃帶要從下面往上纏。」她聽了照做後，阿伯發現她做得不對，於是就直接拿走繃帶，小心翼翼地親自動手幫她包，還一邊提醒她要記得去看醫生，不要留疤了，包完之後就轉頭繼續回到崗位上工作。

▲▼ 捷運清潔阿伯蹲下幫她包紮 。（圖／原PO授權提供）

▲清潔阿伯蹲下幫原PO包紮 。（圖／原PO授權提供）

然而，原PO向阿伯鞠躬道謝後，走沒幾步繃帶就鬆掉了，「阿伯有點老了，手很抖，所以包的並沒有很完美。我趕緊走遠一點，確定阿伯不在附近的時候，可惜地把繃帶拆掉重新再綁上。很感激阿伯對我一個陌生的少女伸出援手。」

暖心文一出，網友們紛紛大讚表示，「可以寫個信去表揚他，讓他也知道妳很感謝他」、「夜晚看這個也太催淚了吧」、「這種微小到不足以牽掛的舉動，最能讓我起暖心跟雞皮疙瘩」、「好喜歡這種讓人心暖的事」、「阿北有專業喔」、「寫信去感謝的話，捷運好像會送他們搭乘券」。

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