1280月票預算遭擱置　柯文哲：也許可以再更便宜

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內推動1280吃到飽交通定期月票，盼藉此鼓勵更多民眾使用大眾運輸工具，被視為任內重大施政。但25日議會進行預算審查，有議員質疑月票一年花掉近10億，但公車、北捷運量卻只增加3%、約15萬人，最終預算擱置、後續再進行討論。對此，柯文哲受訪表示，要看1280有效沒效很簡單，「哪個議員主張取消1280的舉手？看看有沒有敢」；但柯也坦言，要再政策精進。

柯文哲26日上午出席和興水岸社會住宅統包工程開工典禮前受訪時，談及1280月票預算被議員擱置一事，「其實我跟你講，1280也不會成效不彰，那還是有整個配套」；柯強調，政治是「先給後拿」，現在慢慢停車格在收費，你沒有1280很難去得到一個普遍停車格收費的道德正當性。

對於議員質疑不符合經濟效益，柯文哲說，其實1280有效沒效很簡單，「哪個議員主張取消1280的舉手？看看有沒有敢」；柯說，倒覺得還要再做分析，事實上每天長程的、有80萬人進來台北市上班， 1280月票當然還要精進，比方說要不要賣那種只有在台北、沒有跨區的月票，也許可以再更便宜。

柯文哲說，所以事實上1280月票制還有精進的地方，不過大方向應該是不會錯，「以後可以再做精進，不過他們還在統計數字」。

另外，前廉政委員方儉因不滿「陽明山保變住六之六開發案」市府違法開挖污水下水道，日前到士林地檢署按鈴控告。對此，柯文哲說，保變住六其實市府有在監看，都有完整流程圖、內部都有討論論，要外界放心，「依法行事不會有太大問題」。

位於方儉質疑其中涉及官商勾結？柯文哲反嗆，「要有證據」，該案都有流程圖，所以還是有個規則，「他有本事去公布規則不合法的地方，沒有就按照規則走」。