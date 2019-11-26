相約玩手遊！　男大生硬上猛拍　正妹爆哭：他還指定姿勢

▲林男與湘湘相約租屋處聊天玩手機，不料他一時興起竟不顧女方反對對她伸出狼爪，性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

林姓男子透過Dcard認識少女湘湘（化名），聊天3個月後，2人相約到林男租屋處聊天玩手機，當日下午4點多林男見時機氣氛正好，在主動親吻湘湘嘴唇後，直接伸手脫去湘湘內衣，不顧她反對開始亂摸，後來還命令湘湘擺出他喜歡的性愛姿勢，拿手機照相錄影留存。士林地院依強制性交罪，判林男3年2月，仍可上訴。

林男與湘湘2017年12月在Dcard上認識，2人2018年3月相約林男租屋處聊天玩手機，過程中雙方相談甚歡，林男一時克制不住自己，先主動示好親吻湘湘，接著慢慢脫去她全身衣褲，將自己壓在女方上面，過程中還不顧湘湘哭泣反抗，逼迫她配合演出，擺出特定性愛姿勢，再自行用手機拍照留念，以強暴方式性侵得逞。

法院審理時，林男表示2人發生關係是在兩情相悅的情況下進行，過程中在換姿勢時也都有詢問過湘湘意願，她沒有拒絕直接照做；而拿出手機拍攝照片單純是因覺得湘湘很漂亮，想拍下來與她分享。林男的辯護人更向法官稱，由於事後湘湘還給林男載到捷運站，可見2人並無厭惡對方。

湘湘則於法庭上難過表示，確實有同意讓林男親她，但沒有同意讓男方進一步侵犯，而且當林男伸手欲脫她衣服時，她有緊抓住自己的上衣反抗，隨後她還無奈坦言，自己在替林男口交時，還被強迫屁股朝向林男臉部（即俗稱的「69姿勢」）。

法官審酌，將林男依犯強制性交罪，判處3年2月；而就拍攝性愛照片一事，則是依使少年被拍攝性交行為之電子訊號未遂罪，判處3年8月。兩者依法並判。

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