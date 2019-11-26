遭爆接北捷董事　蔡壁如：列入不分區後決定拒絕

▲民眾黨不分區立委提名人蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市議員李明賢26日爆料，民眾黨不分區立委候選人蔡壁如將擔任捷運公司董事，質疑是人事酬庸。對此，蔡壁如證實，原本確實有意安排她擔任董事，但她因為自己已列入民眾黨不分區，為了不讓外界質疑黨政不分，已在上週拒絕。

李明賢指出，他接獲市府內部爆料指稱，交通局11月11日簽了一紙人事公文，將聘任蔡壁如擔任捷運公司董事；此一人事案實在令人匪夷所思，蔡壁如到底有何專業可擔任北捷董事？這不是標準的人事酬庸嗎？柯文哲的公開透明，所謂用人不分黨派，還是「用人唯親」、「只看關係」？

李明賢表示，捷運公司第9屆董事補選一案，共有15席董事，市府可以指派12席，現在只有10席，當交通局11號簽了公文補了2席董事，其中一席要補蔡壁如，合理懷疑這是柯文哲交下來的名單。

李明賢批評，姑且不論專業，蔡壁如已經列入民眾黨不分區名單，也負責民眾黨相關黨務包括宮廟經營，倘若又兼了北捷董事，是否又會挪用北捷資源來輔選，特別是北捷董事長李文宗又是市長辦公室前顧問，這人事安排不也是疑雲重重，難道要準備五鬼搬運、搬資源來輔選？

李明賢說，北捷明天要開董事會，希望緊急煞車改派另外的專業董事，否則，董事兼職一年11萬元並不算多，但還有動用資源還很多，因而此舉擺明就是「黨政不分、公私不分」，他要求市府說明，「到底蔡壁如還兼任市府多少職務？號稱血滴子、地下市長、市長傳真機，但不論蔡壁如與柯文哲關係多密切，市府體制都不能如此亂搞亂酬庸」。

對此，蔡壁如回應，李明賢的資訊已經是之前的進度，當初北捷董事因缺少女性遭到糾正，需補2位女性董事，一位是官股代表、一位則用遴選，原本10月底有討論這件事，但她因為已列入民眾黨不分區，為了不讓外界質疑黨政不分，已在上週拒絕，至於北捷董事交由誰接她並不清楚。

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