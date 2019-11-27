停累進費率車格！6HRS後回來「藍章蓋滿滿」　桃園哥一看繳費單…930元貴哭

▲原PO貼出停車單直呼好貴。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

找停車位是很多車主都覺得麻煩的事情之一，有時候找到車格，事後才會發現自己踩到陷阱。一名男網友日前在桃園義勇街停車，從早上8點出頭停到下午1點50左右，通常1小時算30元，6小時不過180元，原PO一拿起停車單秒傻眼「930元」，這才發現自己停到累進費率的車格，讓他直呼「路邊停車費好貴……」

「路邊停車費好貴……」，這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，看看這張停車單，只見停車日期是11月4號，路段格號則是義勇街0025，接著底下分別印好金額、時間的黑字，管理員就從8:05一路蓋到13:46，最後的總金額是930元，再繼續停到14:26的話，停車費就會變1050元。

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不過停了將近6個小時，就要噴掉一張千元鈔，這仔細一看才發現，右上角印著「累進費率」，原來原PO停的不是一般車格，他停的累進費率車格不僅每20分鐘就記一次費用，而且還會隨時間加收。車主從8:05開始停，過20分鐘就要收20元，再來是30元、40元，最後則是每20分鐘60元，等於1個小時的停車費是180元。

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▲累進費率停車格多可怕？停6小時讓人秒噴930元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，網友也忍不住看傻，「原來累進費率是這樣算法啊……可怕」、「如果你會停一天以上，你還是開去紅線好了，紅線罰1900而已」、「停錯洞的代價」、「當交學費。 我也曾經心痛過」、「阿娘喂！這在哪裡」、「差二格，可以換贈品」、「有錢人的停車格。」

還有人留言表示，「累進費率的路段都是非常靠近精華區的，所以要少走路就要花多一點錢」、「要停之前，先看地上的格線顏色是否不一樣，或是旁邊有告示牌有標示是累進計費的」、「通常像火車站，鬧區有些都累進的，用意就是不要讓人長時間停車格」、「這種位置只是讓人臨停辦事的而已，要停久就要付出代價，第一個20分鐘才10塊錢而已啊！」

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