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要現烤就得買整張餅！老闆先結帳：怕你反悔只要1片　客翻臉不買...網激戰

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▲▼ 蔥花大餅 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 蔥花大餅 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友日前遇到只想買單片大餅、又要現烤的客人，但礙於成本關係，他們一律要求「要現烤就要買8片」。客人先是答應，沒想到隨後又因為老闆要求「先結帳」，一句話翻臉不買。貼文一出，也掀起兩派網友論戰。

一名在賣蔥花大餅的網友在臉書「爆廢公社二館」發文分享和客人的對話，原來他店裡平常都會有烤好的切片大餅備著賣，如果客人想要買現烤的，購買的單位就要提高，可能一次要買到一張（8片）餅。

請繼續往下閱讀...

他表示，日前有客人表示想要買「1片現烤大餅」，但礙於作業程序和成本，若要現烤就必須一次買8片，共400元。無奈對方就只想要吃1片，他隨後也退一步，表示如果客人願意至少買4片，他就現場烤，對方也接受了。

原PO接著要客人先結帳，對方問了原因後，他誠實表示「我怕我烤好後你只要1片。」結果客人不知道是被看破手腳還是覺得生氣，下秒就翻臉表示不買了，讓店家很無言。

對此，有網友認為原PO這麼做很合理，畢竟現場已經有現成的餅了，如果特地再烤對方又不全買，很容易就浪費賠錢，「要現烤就要付出代價」、「你專攻奧客心理學」、「老闆聰明」、「你戳破他了」、「老闆是老江湖」、「訂大量怕跑單，先付訂金一樣概念」。

然而也有另一派網友認為，老闆先預設對方會不老實，的確讓人心情不太好，「是我也不會買」、「先收錢沒有錯，是你講話的問題，好像你在不確定的情況下所有客人都是賊一樣」、「只要說現烤都是先付現就好了，也沒必要質疑客人」。

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