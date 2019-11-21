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牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧「牛排變配角」　神出店址驚：在北部

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▲▼ 桃園牛排館，自助吧超澎派，價格又佛心 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲有網友日前到桃園一間牛排館用餐，被佛心的價格和超豐盛的自助吧嚇壞。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

記者張嘉晏／綜合報導

牛排已經不是重點了！一名網友在臉書上分享一家超佛牛排館，主打最低只要219元就可以享用牛排+豐盛自助吧，除了一般的湯、甜點和沙拉，檯面上還可見蝦蟹、雞鴨、豬腳、炒麵等食材，CP值高到他懷疑店家是否真的有在賺錢。網友們看完也都心動跪求地址，「看我還不吃爆」、「吃一斤蝦就回本了」。

「不懂這店家到底要賺什麼？真的是太佛心了！」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示自己日前在網路上看到一間牛排館，只要點一客199元的牛排再加上一成服務費，219元即可享用一旁自助吧吃到爽，「去之前我還以為是網路亂寫的，沒想到昨天去吃竟然是真的！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 桃園牛排館，自助吧超澎派，價格又佛心 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO認為牛排不難吃。

只見他所貼出的照片中，自助吧用料一點都不馬虎，不僅有壽司、鴨肉、雞肉、香腸、滷豬腳等，海鮮部分還有冰鎮蝦、炒蟹、炸魚，巧克力噴泉、冰淇淋、水果和飲料當然也是隨客人拿，高CP值的一餐讓網友們全暴動跪求店址。

▲▼ 桃園牛排館，自助吧超澎派，價格又佛心 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 每一樣看起來都好好吃~

▲▼ 桃園牛排館，自助吧超澎派，價格又佛心 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們紛紛流口水表示，「太扯了」、「我書讀得少不要騙我喔」、「吃一斤蝦就回本了」、「在哪裡！住台中也要去吃」、「看我還不吃爆」、「XXX這個太唬爛了，我們去一探究竟」、「牛排反而成配角了」。

原PO在文末強調這絕對不是業配文，甚至還把店內柱子上的店名馬賽克起來，但專業吃貨們還是神出這家位於桃園市的牛排館「牛霸」。仔細一看菜單，發現只要點最便宜的特製牛排，就能以219元享受到超值的美味；但原PO也說，自己吃東西主要是要求食材新鮮、吃得飽不難吃就好，畢竟每個人口味不同，滿不滿意就看個人了。

▼ 當然不能少了甜點櫃 。

▲▼ 桃園牛排館，自助吧超澎派，價格又佛心 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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