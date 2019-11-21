　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準岳母問婚禮規劃！務實哥「街上麵攤包場」：別浪費錢　千人朝聖笑噴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

一名準新郎被女友家人問及婚禮相關事宜，節儉的他便隨口提議「去麵攤或是熱炒店包場」，還說戒指就買個999純鋼的對戒就好。無奈計畫秒被對方打槍，因此他只好上網向網友徵詢些意見，吸引千人笑噴熱議。

「請問強大的廢友們，能提供（方法）如何把婚禮辦得漂亮點呢？」一名網友今日在臉書「爆廢公社二館」貼出與女友的對話，只見女友一開始問他「我媽問你，結婚的事情怎麼處理？有沒有規劃？你覺得要怎麼用？」他則調皮回答「結婚！！我們簡單點，我們也沒什麼經濟，買一對999純鋼對戒，在（再）去買個4盒大餅一盒150的那種。」

請繼續往下閱讀...

女友這時白眼大概已經翻到天際，他還繼續規劃婚禮流程，表示買4盒大餅「你哥你媽你弟還有我家，一共4盒剛剛好。」宴客的部分則是「去街上的麵攤包場」，2000元左右大概就能吃很飽，或是去百元熱炒店熱鬧一下也很方便。

▲▼ 準岳母問結婚規劃 節儉哥：麵攤包場 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO的結婚規劃 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

然而這個提案很快就被女友打槍，因為根本不能跟長輩提，「親愛的老公！你的計劃欠缺完整性，我覺得你今晚回家前在（再）想一個新的提案。」

不過網友們都笑說原PO的想法很實際，「登記就好，剩下的只是浪費錢跟炫耀面子而已」、「加點花就浪漫了」、「婚後生活比較重要」、「可以改去吃臭臭鍋，還有冰淇淋跟飲料」、「我覺得百元熱炒真的很經濟實惠」、「有多少錢做多少事，兩方溝通好就好」。

另外也有人表示，照原PO這樣處理下去，這婚大概也不用結了，「好險我不是嫁給你」、「要是我跟老婆這樣說，我可能等著過清明節了」、「基本上這應該會被退婚」。

▲浪漫,牽手,情侶,求婚,結婚。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲有一派網友認為「愛最大」，面子排場都是身外之物。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

部分網友認為這就是夫妻倆的生活情趣而已，無須太過認真。有人還挖出原PO幾天前的貼文，只見原PO日前突然和女友提了分手，對方得知後，則是冷靜表示要把帳算清，怎料卻是用兩人「恩愛的次數」算錢，要求原PO只要付清2500萬元就答應分開。

原PO被女友反將一軍後，才緩緩認錯表示自己沒錢，其實他原是想表示「兩人不適合再當情侶了，要當夫妻。」最後還被女友調侃「你是不是覺得你自己很幽默浪漫！」惹笑近萬名網友。

▼原PO日前突提分手 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 準岳母問結婚規劃 節儉哥：麵攤包場 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記
澤尻英龍華被逼「脫光賺錢」　染毒戒不掉…前夫爆黑幕：被抓把柄
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路中央醉倒…男起身「下秒被撞飛」　17秒畫面嚇壞網

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客驚：店員不是人是神！太貼心了

訂630元雞排備註「不用送」　他仔細一看淚崩...網友大讚：有好報

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

高鐵自由座旅客「塞爆對號車廂」！她快噴尿：提早買票就是傻子

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

準岳母問婚禮規劃！務實哥「街上麵攤包場」：別浪費錢　千人朝聖笑噴

鳳凰颱風達強度顛峰！北北基宜持續「大雨特報」　一夜後減弱遠離

手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

外送員車禍命喪黃泉　沒勞保、試算只能罰業者542元

2019奪3冠！12強拿第5　棒協奪WBSC最佳協會、周宗志年度教練

跟著2020彩妝新趨勢買，一路美到明年！自然光澤肌要先有

快訊／李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

唐從聖遭股東爆奪店「到底什麼心態」　氣討105萬元：錢拿來我隨時撤資

女兒被冷落！她挨4針求子全失敗　夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞…結果傻眼

獲利水噹噹！華銀員工好過年　年終獎金上看5個多月

國台辦批台獨破壞和平　賴清德嗆︰獨裁政府難理解民主自由

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

光頭哥哥11/21告別式！排隊200m見「最後一面」

多叫一份餐請外送員！對方冷回一句他心死

「懶人儲蓄法」一年爽增14萬存款

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

送蟑螂上太空！實驗結果他大吃一驚

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

鳳凰路徑東修！下半天仍有可能發海警

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多熱門

相關新聞

你願意花多大力氣持續愛著對方？謝謝林志玲「讓我們相信愛情」

你願意花多大力氣持續愛著對方？謝謝林志玲「讓我們相信愛情」

任何一個人想要找到一份真正的歸屬，你要找的不是能讓你瘋狂愛上的對象，而是要回來問問自己，你願意花多大的力氣與決心來「經營」一段婚姻、一段感情。

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

銀樓宅配結婚金飾！貨到付款竟遭搶

銀樓宅配結婚金飾！貨到付款竟遭搶

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

林志玲為何選擇轟轟烈烈的出嫁？

林志玲為何選擇轟轟烈烈的出嫁？

關鍵字：

結婚婚禮爆廢公社二館熱炒公證

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面