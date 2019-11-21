準岳母問婚禮規劃！務實哥「街上麵攤包場」：別浪費錢　千人朝聖笑噴

▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

一名準新郎被女友家人問及婚禮相關事宜，節儉的他便隨口提議「去麵攤或是熱炒店包場」，還說戒指就買個999純鋼的對戒就好。無奈計畫秒被對方打槍，因此他只好上網向網友徵詢些意見，吸引千人笑噴熱議。

「請問強大的廢友們，能提供（方法）如何把婚禮辦得漂亮點呢？」一名網友今日在臉書「爆廢公社二館」貼出與女友的對話，只見女友一開始問他「我媽問你，結婚的事情怎麼處理？有沒有規劃？你覺得要怎麼用？」他則調皮回答「結婚！！我們簡單點，我們也沒什麼經濟，買一對999純鋼對戒，在（再）去買個4盒大餅一盒150的那種。」

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女友這時白眼大概已經翻到天際，他還繼續規劃婚禮流程，表示買4盒大餅「你哥你媽你弟還有我家，一共4盒剛剛好。」宴客的部分則是「去街上的麵攤包場」，2000元左右大概就能吃很飽，或是去百元熱炒店熱鬧一下也很方便。

▲原PO的結婚規劃 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

然而這個提案很快就被女友打槍，因為根本不能跟長輩提，「親愛的老公！你的計劃欠缺完整性，我覺得你今晚回家前在（再）想一個新的提案。」

不過網友們都笑說原PO的想法很實際，「登記就好，剩下的只是浪費錢跟炫耀面子而已」、「加點花就浪漫了」、「婚後生活比較重要」、「可以改去吃臭臭鍋，還有冰淇淋跟飲料」、「我覺得百元熱炒真的很經濟實惠」、「有多少錢做多少事，兩方溝通好就好」。

另外也有人表示，照原PO這樣處理下去，這婚大概也不用結了，「好險我不是嫁給你」、「要是我跟老婆這樣說，我可能等著過清明節了」、「基本上這應該會被退婚」。

▲有一派網友認為「愛最大」，面子排場都是身外之物。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

部分網友認為這就是夫妻倆的生活情趣而已，無須太過認真。有人還挖出原PO幾天前的貼文，只見原PO日前突然和女友提了分手，對方得知後，則是冷靜表示要把帳算清，怎料卻是用兩人「恩愛的次數」算錢，要求原PO只要付清2500萬元就答應分開。

原PO被女友反將一軍後，才緩緩認錯表示自己沒錢，其實他原是想表示「兩人不適合再當情侶了，要當夫妻。」最後還被女友調侃「你是不是覺得你自己很幽默浪漫！」惹笑近萬名網友。

▼原PO日前突提分手 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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