「拜託來救我！」台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場：有人在追她

記者鄒鎮宇／台中報導

台中一名女子日前與男網友到都會公園後方看夜景，但對方疑似出手性騷擾，嚇得她立刻跳車逃跑，躲到路邊叫Uber來接人。張姓Uber司機表示，他看到女子時，對方雖然語氣正常，但看得出來是在裝鎮定，「我也嚇死了」。

張姓司機日前在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，他接單後私訊女客人定位地點是否正確，對方卻突然說「拜託你盡快來，一個男生說帶我看夜景，結果意圖不軌」，由於上車位置位於都會公園後方的月老廟，雖然是當地知名看夜景的地點，但周圍有許多墳墓又荒涼，嚇得他加速趕到目的地。

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▲▼女子上車後不斷跟司機道謝。（圖／東森新聞）



據《東森新聞》報導，「她一定嚇到了！」張男表示，女生上車後說男網友開到沒有人的地方後摸她的大腿，抗拒後直接開門跳車，男方更追下車從後方熊抱，讓她沿路奔跑，只想離開危險的地方，「她說她全身上下甚麼都沒有帶，只有帶一支手機，很怕手機拿出來會被人家搶走」。

張男說，女子上車後不斷道謝，「我從她跟我講話的語氣裡面，可以感覺她在裝鎮定」。事後，女子也在Uber的評價留下「服務優異」的評價。

女子說，「謝謝你，有你這樣的正義好司機，讓我覺得安心好多。謝謝你，即使累了，客人有需要還是衝過來了，真的很感謝你救了我」。

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