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共諜自爆韓國瑜收2千萬人民幣　蔡英文：國安單位有掌握

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▲▼蔡英文幫唐星兒練跑打氣＆時事QA。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

一名自稱共諜向澳洲官員投誠，自爆北京當局干預去年台灣九合一大選。對此，總統蔡英文24日早上替立委蘇巧慧站台受訪時表示，這起共諜案國安單位都有所掌握，與相關管道都有合作，進行深度調查證， 如果不法都會嚴查、嚴辦。

向澳洲投誠的中共間諜王立強（音譯），自爆曾奉命干預台灣選舉，根據美國《紐約時報》取得的王立強自白譯本，王自稱曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2千萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營。不過，大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。

據指出，王立強其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。國民黨總統參選人韓國瑜23日受訪動怒駁斥，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

此外，韓國瑜競辦抨擊蔡政府0到6歲國家養是拿香跟著拜，蔡英文回應，希望未來4年育兒津貼要從2500元增加到5000元，育兒津貼將持續擴大，增加年輕父母養孩的福利。

針對韓國瑜諷刺蔡英文把「東山鴨頭」誤認成「山東」，蔡英文再次重申，去過東山我現場看到的時候覺得有趣，所以當下問服務人員跟台南有沒有關係，味道有什麼不一樣，結果就被拿來嘲諷，一個總統候選人未經查證道聽途說，行為很不可取

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