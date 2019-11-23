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快訊／大陸間諜爆干預台灣大選！總統府：國安單位已掌握「若有不法依法嚴辦」

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▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據澳媒報導，一名自稱為中國大陸間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）冒著生命危險叛逃到澳洲，揭露有關他如何在香港、台灣、澳洲干預各國選舉的細節，「我被要求改名與變更身分，以便去台灣當間諜。」對此，總統府發出3點聲明，強調國安單位已有所掌握，若有不法依法嚴辦。

針對國際媒體有關滯澳前中國大陸情報人員之相關報導，總統府發布三點回應。第一是政府部門高度重視本案，國安單位已有所掌握，由國安單位組成的專案小組亦透過相關管道持續深入調查，在查證後若確有相關不法情事，一定依法嚴辦。

第二點，總統府指出，中國大陸干涉、介入台灣選舉不是新聞，從去年選舉以來，包括我國政府在內，許多主要國家都對此多所示警，國際媒體亦有陸續揭露，政府國安部門長期以來也都有嚴密掌握、適時因應。第三，本案細節部分，還需進一步深入了解查證，由於涉及國際情報合作事務，暫無進一步說明。

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