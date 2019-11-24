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中國間諜王立強尋庇護　中央政法委：反華媒體「造謠」成國際慣例

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者劉亭／綜合報導

一名自稱為中國間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），23日向澳洲尋求政治庇護。上海警方指出，王立強其實是一名詐騙逃犯，目前在逃中。中央政法委微信批評此事為「反華媒體造謠」。

「中央政法委長安劍」微信帳號24日發表文章，主題為《“中國特工叛逃澳大利亞”，反華媒體造謠記錄裡再添一筆新賬》，開頭隨即指出，「王立強，福建人是一名詐騙案件嫌疑人，此前就有詐騙前科」，而外媒所說的叛逃，不過是他為了躲避警方追捕逃亡海外。

文中指出，「一個劣跡斑斑的騙子，潛逃到澳洲，發揮『特長』，紅口白牙一通胡侃，企圖用『特工』身份騙取政治庇護」，外媒卻沒有經過核實，拋下新聞倫理，爭相報導「假新聞」，「西方反華媒體早就沒有了公信力可言」。

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲王立強爆料選舉時曾捐錢給韓國瑜陣營，蔡英文表示，共諜案國安單位都有所掌握。（合成圖／ETtoday攝影中心）

「假新聞固然令人氣憤，但中國人早已對這樣的醜態見怪不怪」，文中也寫道，「境外媒體通過傳播謠言貶損中國吸引眼球，這幾乎成了『國際慣例』」，如同前幾天英國駐香港領事館前雇員鄭文傑遭酷刑，深圳公安已公布影片證明他在公安機關表達流暢。

文中也批評民進黨，大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐慌，打壓競爭對手，趁機撈取選票。「蔡英文更是忙不迭地跳出來附和騙子，稱臺灣『過去重要選舉都能看見中國的影子』。」再次說明蔡英文在意的不是臺灣的前途和民眾的利益，所作所為不過是不斷升高兩岸對抗來攫取選舉私利。

王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前在媒體上揭露，如何在台灣、香港、澳洲影響選舉的細節，更在2018年的選舉中，協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），但立刻被韓陣營否認。上海公安也指出，他日前才因為詐騙罪被判處有期徒刑，目前涉案在逃當中。
 

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