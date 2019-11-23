影／女學生阻礙港鐵「遭多男圍毆」　無印良品急滅火：有關同事已即時離職

▲女學生阻擋車門關閉，遭到多名男子推倒在地圍毆。（圖／翻攝自香港臉書社團）

記者朱世凱／綜合報導

不少香港民眾現今仍持續進行反修例示威行動，有網友日前號召「和你塞」行動，期望透過癱瘓交通得到政府回應，不過過程中卻發生激烈衝突。有女學生在天水圍站疑似用身體阻擋港鐵列車車門關閉，遭到多名男子拳打腳踢。圍毆影片曝光後，有眼尖鄉民發現，其中一名施暴男目前正於無印良品任職，無印良品今（23）日火速回應，涉事職員已即時離職。

▼乘客躁動地將女學生拉進車廂痛打。（圖／翻攝自香港臉書社團）

香港無印良品（MUJI Hong Kong）今日凌晨近2點左右在臉書發文表示，「無印良品對11月20日在天水圍站發生之女學生受襲事件表示關注並已了解事件，有關同事已即時離職。就未能迅速回應事件，我們深感抱歉。」無獨有偶，新生精神康復會也發聲明表示，高度關注職員涉及11月20日西鐵車廂內襲擊乘客一事，並經既定程序進行調查後，「即時解僱該涉事職員。」

網傳影片顯示，一名身穿校服、戴口罩的女學生，站在車門之間企圖阻礙港鐵行駛；過程中不少乘客開始鼓譟，不久突然有人將她強行拉入車廂並且推倒，多名男子也趁此刻先後踢她的頭部，並連環出拳痛毆，圍毆時間長達40秒之久，女學生最後由另一名男子護送離開。

此事廣傳後，許多網友開始肉搜這些施暴人士的身分，不少企業為了維護形象，便對涉事職員做出開除處分。據悉，無印良品的作法獲得多數人支持，大家紛紛蓋樓表示，「多謝無印」、「支持無印良品堅定做良心品牌，讚」、「多謝維護公義，希望貴公司多為香港人做點事」、「正確的選擇，我將會繼續到MUJI消費」、「開除歸開除，報警了沒？這應該由警察來拘捕處罰的吧，怎是由民間來做？」、「品牌形象果然很重要」。

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