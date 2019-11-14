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紅磡站軌道遭「投燃燒物」！港鐵晚上10時結束服務　東涌站月台門全爆

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▲▼受網民發起的阻礙公共交通行動影響，港鐵列車普遍受影響。（圖／翻攝自香港電台）

▲受網民發起的阻礙公共交通行動影響，港鐵列車普遍受影響。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

多次被示威者針對破壞的港鐵東涌站，月台幕門13日晚在車站關閉後遭全部打爆，客務中心玻璃毀爛，站內其他設施如大堂玻璃和售票機等也受破壞。港鐵表示，由於車站設施受到破壞，東涌線列車服務受阻，服務更改，「香港站往返欣澳站維持正常服務，欣澳站往返東涌站暫停服務。」

據《星島日報》報導，香港鐵路工會聯合會14日早上在facebook專頁發文和發放車站被破壞的相片，批評「暴徒居心叵測，一而再再而三的攻擊破壞港鐵東涌站。」

會方指，「由本周一開始暴徒不斷破壞新界西的主要車站，目的只有一個，阻人返工返學開市，逼迫市民成為所謂三罷的籌碼。」聯合會相信，越來越多的市民將會認清了他們的真面目，在區議會選舉時用選票告訴他們暴力不會得民心。

▲▼受網民發起的阻礙公共交通行動影響，港鐵列車普遍受影響。（圖／翻攝自香港電台）

▲港鐵現已處理好擲燃燒物到路軌的情況。（圖／翻攝自香港電台）

此外，東鐵綫紅磡站附近路軌範圍14日早遭人投擲燃燒物，有列車服務一度受阻。職員在路軌範圍撿到異物，已報警處理。

港鐵今早6時許表示，東鐵綫開始服務不久，紅磡站附近有人將燃燒物投擲入路軌範圍，致使一輛載客列車一度受阻；經港鐵人員處理，確定安全後，已恢復列車服務。

港鐵今早表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務於晚上10時結束。港鐵發佈，由頭班車起，東鐵線只維持來往紅磡站至大圍站的列車服務，要視乎實際路面情況，決定是否能提供免費接駁巴士來往大圍至羅湖/落馬洲；沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、 東涌、旺角、將軍澳、西灣河站、屯門站暫時關閉，列車亦不停相關車站；個別車站的出入口亦會暫時關閉。

港鐵稱，會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

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