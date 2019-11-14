強烈譴責示威者破壞設施、縱火　港鐵：15個車站今晚8時關閉

▲港鐵宣布，今晚8時關閉15個車站。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中示威加劇，港鐵表示，經與政府相關部門進行風險評估後，今(14)日晚間8時會關閉15個車站，列車屆時將不停靠有關車站。此外，稍早東鐵線紅磡站附近路軌範圍遭人投擲燃燒物，使列車服務一度受阻礙，港鐵對上述行為予以強烈讉責，並就相關事件報警，將追究涉事人士責任。

綜合港媒報導，由於13日晚間港鐵站關閉後仍有示威者闖入站內，包括東涌站多個月台幕門全被打爆、客務中心玻璃毀爛，站內其他設施如大堂玻璃和售票機等也受破壞，加上將軍澳站也被破壞及縱火。

港鐵表示，由於車站設施受到破壞，東涌線列車服務受阻，服務更改，「香港站往返欣澳站維持正常服務，欣澳站往返東涌站暫停服務。」他們強調，向路軌或行駛中的列車投擲物品或縱火，會對乘客、港鐵員工和鐵路設施的安全構成十分嚴重的威脅，並強烈讉責「暴徒」的行為，已經就事件報警，並會追究涉事人士的責任。

之後，港鐵就指出，經與政府相關部門進行風險評估後，今晚8時會關閉15個車站，列車屆時將不停靠有關車站，其中包括：荃灣線荃灣站、葵芳站、油麻地站，觀塘線黃埔站、油麻地站、黃大仙站、觀塘站、九龍灣站，港島線銅鑼灣站、香港大學站，西鐵線元朗站，馬鞍山線馬鞍山站、沙田圍站、恆安站，將軍澳線坑口站及東涌線青衣站等。

此外，港鐵指出，今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，今晚將會繼續關閉，包含東涌、西灣河、旺角、將軍澳、屯門、沙田至羅湖/落馬洲站等。

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