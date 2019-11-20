影／香港復課首日！港民號召「晨曦行動」阻礙地鐵、擠爆天橋　防暴警到場戒備

▲香港多個地區的地鐵車站都受阻。（圖／翻攝自臉書香港突發事故報料區社團）

記者游宗樺、朱世凱、宋良義／香港－台北連線報導

香港停課多日後，教育局終於在今（20）日決定中小學復課。網友得知消息後便號召「晨曦行動 2.0」，希望集結民眾一同癱瘓交通。消息指出，許多地區的地鐵車門都遭到示威者阻礙，粉嶺站天橋更出現擠塞狀況；在觀塘等地區，也有人搬出雜物堵塞道路，防暴員警獲報後立刻趕到現場戒備。

綜合港媒報導，許多地區的車站都出現示威者阻礙車門關閉的情形，不少人在爭執過程中發生肢體衝突；此外，警察到場截查民眾、中學生的行為也讓地鐵服務受阻。目前觀塘線、荃灣線和港島線都出現上述事件，服務處也收到許多求助訊息，造成列車延誤，行車時間預計要多耗費10至15分鐘。

▼地鐵車廂內塞滿人群。（圖／記者游宗樺攝）

除了地鐵有癱瘓情況外，粉嶺站天橋也出現擠塞景象，早上上板時間，大批往蓬瀛仙館方向上班上課的人群與大量往粉嶺站方向的人群碰上，導致天橋擠擁；期間多次爆發口角和碰撞，更有民眾胸貼胸對罵。接近蓬瀛仙館橋口的位置稍早也發生打鬥，防暴警察隨即趕往現場處理。

香港教育局表示，幼兒園、肢體傷殘兒童學校和身心障礙兒童學校預計停課‪至‬24日，但學校必須保持校舍開放，妥善照顧已回到學校的學生，並且和家長保持溝通，確保在安全的情況下才安排學生回家。

教育局也稱，因為部分道路和公共運輸服務尚未完全恢復或須改道，提醒學生及家長及早計劃行程，明早出門前也須注意交通消息及相關宣布，並建議學校採取應變措施，彈性處理個別學生因交通問題而遲到或缺席的事宜，「個別學校如受近日事件影響而需較長時間才能復課，可訂定應變措施，並盡早通知家長。」

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