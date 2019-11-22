增加阻嚇力！港鐵擬向破壞設施者求償　售票機每筆至少40萬元起跳

▲香港地鐵關閉 。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭不斷，港鐵各站更淪為示威者的目標，站內的設施不僅被大肆破壞，出入口也常常被縱火，嚴重影響其他乘客的安全。對此，港鐵表示其實一直有在留意車站的情況，現在開始研究要對破壞設施的人進行民事追討，甚至考慮即時向被捕的破壞者索償，以增加阻嚇力。據悉，示威者若破壞一部多功能售票機就要價數十萬港元（約新台幣40萬元以上）；而若一部普通出入閘機處理器也要數千港元（約新台幣4000元以上）。

綜合港媒報導，港鐵連日來遭到示威者的破壞，其中更以大學站最為嚴重，到20日仍然關閉，他們還形容「大學站近乎要重建」，需要深入去修復整個車站。然而，港鐵其實一直密切留意車站設施被破壞的情況，正研究新招應對，包括破壞港鐵設施的人士除了面對刑事檢控外，他們還計畫向涉事者進行民事追討，以增加阻嚇力。

▲香港地鐵受示威影響 。（圖／記者劉亭攝）



據悉，港鐵法律團隊同時考慮多項追討方向，包括等待涉事者完成刑事程序後，向對方展開民事追討，希望對破壞者施加財政壓力，以收阻嚇作用；另一項則是，當場向被捕的破壞者索償，透過提早展開民事追討的程序，加快賠償的時間，以進一步增強阻嚇力。

有消息指出，示威者近月所破壞的港鐵設施價值都不便宜，例如一部多功能售票機就要價數十萬港元（約新台幣40萬元以上）；一部普通出入閘機處理器也要數千港元（約新台幣4000元以上）。

此外，香港法院早前曾向兩名破壞輕鐵站設施的學生，判下需要各向港鐵賠償14萬多港元（約新台幣55萬元以上）的金額。執業大律師陸偉雄表示，當法庭作出有金錢上的賠償命令，相信對市民來說，會具有一定阻嚇力。

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