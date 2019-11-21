蔡正元：韓國瑜只要最後一分鐘投籃得分就能勝選

▲國民黨新任副秘書長蔡正元。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨新任副秘書長蔡正元21日上午受訪表示，各家民調顯示出國民黨總統候選人韓國瑜選情相對不利，但並沒有完全喪失勝選的機率，而且對手蔡英文民調雖然較高，但畢竟已經到頂，不太會有變化，韓國瑜則還有上下起伏的空間，就像籃球比賽，只要最後一分鐘快速投籃得分，就能勝選。

蔡正元說，國民黨主席吳敦義不管是對韓國瑜選情或幾個特定立委選區，都非常心急，未來他會協助吳敦義評估選情進展，找出更好的方式幫韓當選，並評估幾個五五波的立委選區，讓國民黨區域立委勝選機會提升。

另外，針對國民黨不分區立委名單爭議仍持續延燒，蔡正元表示，國民黨的名單怎麼看都比民進黨強很多，且吳敦義應毫不客氣把自己排在第一名，民進黨都已經準備讓游錫堃競選立法院長，國民黨怎麼能夠不準備？

蔡正元表示，沒聽說黨內其他人要爭取立法院長，吳敦義挑重責大任，理所當然，不知道為何有那麼多藍營人士以不妥當的言詞、甚至不講道理的方式攻擊吳敦義，如果這些人也想擔任立法院長，就應該在黨內公開競爭，不要只是批評，卻又說不出誰適合擔任立法院長。

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