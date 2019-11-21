圖／全面執政護航閣揆？　國民黨：綠委質詢時間8會期共減少126小時

▲民進黨立委質詢時間總表。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨21日召開記者會，公布民進黨立委質詢狀況統計表，發現民進黨立委在總共8個會期中，質詢時間合計縮減7585分鐘（126小時25分鐘），但民進黨應質詢總時間為16020分鐘（267小時），總縮減時間佔比為47%。國民黨痛批，民進黨在立法院質詢的時間卻未達分配時間的一半，應該席次也要減半，呼籲全民2020下架無能的蔡政府，讓民進黨立委們可以安心離席。

國民黨中常委李德維表示，民進黨於第九屆立法院佔有68席，絕對是絕大多數民意代表，但民進黨籍立委，除了護航政府外，竟然無法為民喉舌，完全棄守立院，除了以書面替代質詢、縮短質詢，甚至完全不質詢，八個會期統計下來，民進黨立委的總質詢時間縮減近半，等同一半時間完全放棄為民代言，明顯有虧職守。

另外，他也提到民進黨推動的中共代理人法應叫「匪諜法」，民眾在民進黨執政下回到「小心匪諜就在你身邊」年代，民進黨在推動的法案，是與所有台灣民眾息息相關的惡法，也讓台灣未來走向極度黑暗。相對，國民黨執政時與中國大陸簽訂的ECFA，在過去十年，為台灣銷往大陸貨物節省了68億美元的稅金，相比大陸進口台灣省下僅6億多美元的稅金。他表示，兩岸關係穩定發展有助台灣經濟正面發展，不解民進黨政府為什麼不改善兩岸關係，以獲得更優惠稅率?不僅反對兩岸發展，又搞砸兩岸關係的無能政府，只能下架。

前駐紐西蘭大使介文汲則表示，民進黨三年來的外交特色是吹噓，本質是自殺、休克、賣身。他表示，民進黨三年來，對於既有邦交關係維護完全無能，在吳釗燮任內面臨雪崩式斷交，卻沒有任何一個部長為斷交負責；非法任用政治組長、非法任用駐泰代表，於體制上摧毀國家長期培訓的職業外交官團隊。他更斥責，三年半來，民進黨沒有簽署任何自由貿易協定，也沒有表現出任何努力，麻木不仁且毫無自知。更可恥的是挺核食的「助日」代表謝長廷、暱稱日代表「親愛大哥哥」的外交部長吳釗燮，皆體現了賣身外交，讓中華民國成為國際笑話，全體國民尊嚴喪失殆盡。

台北市議員應曉薇則抨擊，民進黨執政造成地方政府需要自救，八月份無薪假人數創新高，外銷訂單連續十一個月負成長，家庭可支配所得貧富差距擴大，IMD世界競爭力甚至連兩年輸大陸。她也請大家捫心自問，所有台灣人民、小孩、父母過得好嗎?對於蔡政府大搞世代對立，砍年金也害到年輕一代，呼籲全民要共同檢驗執政黨，不要一年三百六十五天除了選舉還是選舉，全民不快樂、不安全、不安心，不能再將未來四年託付給這樣的政府。