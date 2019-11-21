陳水扁列不分區立委　中選會首表態：依法刑期執行未畢不得登記





▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

一邊一國行動黨擬提名人在保外就醫中的前總統陳水扁擔任不分區立委候選人，引發熱議。對此，中選會副主委陳朝建21日在立法院內政委員會受訪時也首度表態指出，他不評論個案，但依法刑期執行未畢不得登記。

針對陳水扁擬列一邊一國行動黨不分區立委，陳朝建表示，個案要等到收到案件後依法審定，中選會不會對個案進行評論。

陳朝建進一步指出，這有兩個層面，第一是新設立政黨必須在區域立委提滿十位，才可以進行不分區登記；第二部分，中選會不會就個案預設立場，會依法審定，不過根據公職人員選舉罷免法第26條第4項「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為公職候選人。面對記者追問，這樣是否代表陳水扁不得登記，陳朝建重申強調，不對個案評論。

一邊一國行動黨發言人陳昭姿13日表示，要提名陳水扁擔任不分區立委候選人。事隔一周，一邊一國行動黨召集人楊其文20日親自抵達前總統陳水扁住處，將立委提名推薦書送至對方手中；而陳水扁也表示，願意接受一邊一國行動黨的提名。

對於外界質疑保外就醫的陳水扁能否擔任不分區立委，陳水扁13日晚間也表示，扁案是政治案件，關押阿扁是政治決定，保外就醫也是政治考量。馬英九讓阿扁保外就醫不是醫療問題，而是政治問題。如今蔡英文抓不抓阿扁回籠，也是政治處理，跟阿扁是否接受不分區立委提名沒有必然關係。

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