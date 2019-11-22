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邱毅列新黨不分區！「我的戰鬥力爆棚」　狠酸老對手阿扁：恁爸等你

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▲▼新黨公布不分區立委提名名單記者會 郁慕明 邱毅 楊世光 王炳忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲名列新黨不分區第一名，邱毅超自信：「我的戰鬥力爆棚。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前立委邱毅被國民黨移除不分區名單後，現在改投新黨後列在不分區名單第一位，他21日在記者會上除了稱讚自己「戰鬥力爆棚」，也向以前的死對頭前總統陳水扁喊話「恁爸等你」。不過邱毅日前爆料，他會被國民黨移除不分區，主要是因為馬英九要求列入陳以信跟車宜靜，對此馬辦嚴正反駁、不排除提告。

新黨21日上午10點在中央黨部舉辦記者會，邱毅面對媒體記者直言「國民黨不敢提，新黨提，我的戰鬥力爆棚」自信戰力滿點，一邊講話還一邊比讚，接著他更對老對手陳水扁下戰帖，「我心中有一種難掩的興奮，因為我的老對手又來了，我知道他不服氣，我等著他，恁爸等你。」

邱毅日前因為列在國民黨不分區名單引發爭議，他事後在臉書發出「自動退出不分區」聲明，就有網友形容他是國民黨棄嬰，但當他回到新黨懷抱後，立刻變成「金孫」名列不分區名單第一位，儘管對於國民黨可能心中有怨，但也沒有徹底與國民黨撕破臉。

▲▼邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

▲邱毅被國民黨移除不分區名單後，現在以新黨不分區第一位捲土重來。（圖／記者屠惠剛攝）

他在記者會上說，「韓國瑜要能夠逆襲成功、轉敗為勝，他需要有個戰鬥團隊，這個戰鬥團隊需要有兩個人，一個叫蔡正元，我必須宣布正毅兄弟重新合體，蔡英文你怕了嗎，發抖了嗎。」宣布昔日的正毅兄弟有可能重回政壇，但其實他這一次出馬也引發了不少爭議

原來他日前接受媒體訪問時，爆料自己在國民黨不分區落馬，主要是因為前總統馬英九臨時要求，希望把前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光妻子車宜靜列入不分區名單。對此，馬英九辦公室21日強烈駁斥，強調，邱毅所言子虛烏有絕非事實，馬英九不排除採取法律行動、捍衛清白。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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