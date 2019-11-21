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車宜靜非夫人閨蜜也不是靠馬英九　劉盛良：我推薦的

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▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，李貴敏、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、陳以信、車宜靜、林文瑞、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲車宜靜。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

名列國民黨不分區立委名單第16名的車宜靜，傳出是國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡的閨蜜，遭質疑因裙帶關係列不分區。對此，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會長、前立委劉盛良21日證實，車宜靜是他推薦的。

劉盛良表示，對車宜靜任職的世界至孝親篤舜裔總會不了解，也不清楚車宜靜在哪些社福單位工作過，但車宜靜在世界至孝親篤舜裔總會擔任秘書長，對青年、幼童教育有深入，自己跟車宜靜見過幾次面，覺得對方不錯。

至於主被動關係，劉盛良提到，車宜靜有意願才會提出表格讓他簽字，個人條件也適合擔任民代；且車宜靜的丈夫葛永光是救國團主任，在社會上都獲得各界肯定。

劉盛良認為，國民黨不分區立委不是哪個人推薦就一定上，需經過資格審查與中央委員同意，況且這次國民黨不分區立委提名，社會正反意見都有，大家要正向來看，他也相信車宜靜對社會整體而言應該是正面的。

面對外界質疑因裙帶關係進入不分區名單，車宜靜21日登記參選後表示，她是獲黨內前輩推薦進入不分區，與先生無關，「我從不干預先生工作，也不認識蔡令怡，蔡也有公開提過。」

至於國民黨副主席兼秘書長曾永權在會議中稱前總統馬英九希望將車宜靜與陳以信列入名單，最後把邱毅擠掉的說法，車怡靜表示，不清楚，「家裡只有我跟先生知道，包括小孩也不知道，我的家人與朋友都是在名單出來後才非常驚訝知道」。

對於外界質疑名列不分區第12名的車宜靜是誰？具備什麼專業？吳敦義19日在廣播節目中表示，車宜靜是做社會服務的，在公益、女性方面有貢獻，要優先排名，不是每個人知名度都很高，「她從事社會服務，正好她的先生是救國團主任，但她不是以救國團主任的夫人被提名。」

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