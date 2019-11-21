張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

▲韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副總統候選人張善政20日脫口說出「政黨票隨心而去」、「無法替不分區背書」，引發熱議。對此，國民黨總統候選人韓國瑜在21日播出的政論節目中表示，「政黨的票，未來我還是會跟他溝通」。

張善政表示，總統票必投國民黨總統候選人韓國瑜，區域立委票投國民黨提名的候選人，政黨票就隨心而去，畢竟他無法昧著良心替不分區背書。

韓國瑜在《新聞深喉嚨》中表示，張善政是土木專家、科技人，也是大學教授，從某一個角度來看，張善政是一個純潔度很高、有理想性格的人，而且也是專業人士，換句話說，對政治的權謀與運作未必這麼了解，「但可愛也在這裡，讓國民黨員捏把冷汗也在這裡」，台灣人民看張善政還是欣賞比較多，會覺得張善政把內心的話說出來。

韓國瑜指出，很多政壇人物做久之後，身上都背一個小算盤，但張善政不撥算盤，而是背一台電腦，所以張善政有可愛的一面，人民來看會覺得這副總統候選人非常可愛、純潔，黨內來看很緊張，「我也曾經跟他溝通過，現在畢竟是國民黨推出的一對候選人，有些可能也要稍微考量一下」。

韓國瑜提到，「政黨的票，未來我還是會跟他溝通，那我是國民黨推出來的總統候選人，很多話、黨內的話、我講的話，一定有我的節制點，我自己會思考，那張院長這邊我會繼續跟他溝通」。