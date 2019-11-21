遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

▲韓國瑜的太太李佳芬親戚，傳出曾持有大安區「幸安名廈」樓中樓戶。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近來身陷房產風暴，他再被週刊爆料，曾居住再台北市大安區精華大段的樓中樓。民進黨立委段宜康質疑，韓國瑜處理此事「很不正常」。對此，韓國瑜接受政論節目專訪時回擊，「你連根都忘了」，是人樣講出野獸的話，非常無聊。

段宜康在臉書質疑，週刊沒說這樓中樓是韓國余夫妻的資產，只說謄本上當時的屋主姓李，只說了鄰居證實韓國瑜夫婦住了好幾年，「這有什麼好告？」除非韓國瑜夫妻根本沒住過那個房子，若是借家人的房子來住，為什麼不講清楚？「除非，有些事講明了，怕人往下追」。

對此，韓國瑜在21日播出的《新聞深喉嚨》中表示，他們就住在親戚家幾年，民進黨抹黑就像西瓜皮擦屁股，用廉價的方式抹黑對手，至於段宜康「我是不好意思講，你連根都忘記了」，是人樣講出野獸的話，非常的無聊。

韓國瑜21日下午受訪也強調，已經講很清楚自己跟大安區的房子沒關係，但一些要特意抹黑、造謠的媒體一定要把這間房子扣上他的名子，「如果要清查韓國瑜一輩子所住的房子的話，那真的太多了，有舅舅的、阿姨的、姑媽的、表哥的、表弟的」。

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