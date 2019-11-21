　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜仁愛路樓中樓住處。（圖／記者徐斌慎攝）

▲韓國瑜的太太李佳芬親戚，傳出曾持有大安區「幸安名廈」樓中樓戶。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近來身陷房產風暴，他再被週刊爆料，曾居住再台北市大安區精華大段的樓中樓。民進黨立委段宜康質疑，韓國瑜處理此事「很不正常」。對此，韓國瑜接受政論節目專訪時回擊，「你連根都忘了」，是人樣講出野獸的話，非常無聊。

段宜康在臉書質疑，週刊沒說這樓中樓是韓國余夫妻的資產，只說謄本上當時的屋主姓李，只說了鄰居證實韓國瑜夫婦住了好幾年，「這有什麼好告？」除非韓國瑜夫妻根本沒住過那個房子，若是借家人的房子來住，為什麼不講清楚？「除非，有些事講明了，怕人往下追」。

對此，韓國瑜在21日播出的《新聞深喉嚨》中表示，他們就住在親戚家幾年，民進黨抹黑就像西瓜皮擦屁股，用廉價的方式抹黑對手，至於段宜康「我是不好意思講，你連根都忘記了」，是人樣講出野獸的話，非常的無聊。

韓國瑜21日下午受訪也強調，已經講很清楚自己跟大安區的房子沒關係，但一些要特意抹黑、造謠的媒體一定要把這間房子扣上他的名子，「如果要清查韓國瑜一輩子所住的房子的話，那真的太多了，有舅舅的、阿姨的、姑媽的、表哥的、表弟的」。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
滷肉飯照吃！她14天實測「168斷食法」肥肚→馬甲線激推：超
花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席
歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

快訊／歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友

車宜靜非夫人閨蜜也不是靠馬英九　劉盛良：我推薦的

遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

高層下令派員參加館長戰技培訓班？　國防部駁斥：非事實

住親戚家也被攻擊　韓國瑜：抹黑像西瓜皮擦屁股沒完沒了

影／韓國瑜：大學生出國交換政府找錢　「只要政府不貪污錢絕對夠」

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

69歲女運將失控撞！游泳教練截肢　她痛哭「會負責」：不敢再開小黃

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

快訊／歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友

車宜靜非夫人閨蜜也不是靠馬英九　劉盛良：我推薦的

遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

高層下令派員參加館長戰技培訓班？　國防部駁斥：非事實

住親戚家也被攻擊　韓國瑜：抹黑像西瓜皮擦屁股沒完沒了

影／韓國瑜：大學生出國交換政府找錢　「只要政府不貪污錢絕對夠」

青龍獎／《寄生上流》抱最佳電影、導演5獎！奉俊昊呼喊金家長子全笑翻

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

酷玩樂團Coldplay宣佈：以後不辦巡迴了！　「除非找到環保的演唱會方式」

刺穿17歲女後頸！母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

吳亦凡新髮型曝！　「超厚齊劉海」像碗公…網笑：長得帥就是能惡搞自己

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓「半身對折」慘死…奪命10秒畫面曝

女童點類固醇眼藥水失明！用藥有眼壓升高、感染風險...2疑慮4事項要注意

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

政治熱門新聞

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

韓市府「補助全取消」高雄年貨大街店家怨

幸安名廈神祕屋主是李佳芬胞妹

快訊／陳水扁復出了！　列一邊一國行動黨不分區立委

歡樂無法黨告別2020大選　結局影片惹哭網

輸贏50萬票！他曝：高雄贏　韓國瑜就贏

邱毅密訪英國　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

李正皓改披橘袍參選中和立委

韓國瑜親戚房產被起底...綠營見獵心喜

快訊／送大學生交換一年　韓再拋「學分抵免」

郭冠英現身中選會　自稱「代表中共監督台灣省選舉」

住過的親戚房子被起底　韓國瑜批無聊：我還住過舅舅阿姨姑姑家

周刊爆大安區房產　韓：完全造謠！違反《選罷法》

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：抹黑像西瓜皮擦屁股沒完沒了

韓國瑜：抹黑像西瓜皮擦屁股沒完沒了

國民黨總統候選人韓國瑜身陷房產風暴，他再被週刊爆料，與夫人李佳芬過去曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區。對此，韓國瑜21日在政論節目中痛批，這些抹黑就像「西瓜皮擦屁股」，沒完沒了。

韓國瑜談交換學生政見：只要政府不貪污錢絕對夠

韓國瑜談交換學生政見：只要政府不貪污錢絕對夠

韓粉「比中指」被告！10秒耍狠賠出驚人數目

韓粉「比中指」被告！10秒耍狠賠出驚人數目

李正皓改披橘袍參選中和立委

李正皓改披橘袍參選中和立委

台獨壞和平　賴清德︰獨裁難理解

台獨壞和平　賴清德︰獨裁難理解

關鍵字：

段宜康韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面