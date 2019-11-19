「請尊重專業」除毛師吐苦水！變態男客狂問三圍　猛A色色事：陪我吃飯好嗎

▲有男客人除完毛，要求「其他服務」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這樣的客人，讓人真的超惱火！一名女網友在臉書貼文抱怨，說她是一名專業除毛師，搞不懂為什麼明明只是男性私密處除毛，就是會有人想得很歪，「除毛就除毛，問我三圍胸部大小有事嗎？」甚至還有人除完毛不走，等著要「其他服務」，讓她忍不住直呼，「我身為一個專業除毛師，請尊重我的職業」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「我身為一個專業除毛師，請尊重我的職業」，不懂為什麼會有人把男性私密處除毛想得很歪，「除毛就是除毛，還要什麼其他服務？如果有其他服務，我也不會只收這一點費用！」原PO表示，有客人除毛過程問她三圍，「胸部大小干除小鳥毛屁股毛有關係嗎？還有人給我除到一半亂噴射是殺小啦？」

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▲原PO在做熱蠟除毛。（示意圖／pixabay）

女網友還說，有人是除毛完不走、賴著等其他服務，有人除毛過程瘋狂騷擾她，看到她要報警才安分，「我真的很想說，腦袋進水的，除毛就是除毛而已，沒有其他額外服務，麻煩要其他服務去找小姐」。

原PO也吐槽那些總是想著色色事情的人，「還有什麼『我給妳除鳥毛，妳陪我吃飯好嗎？』是怎樣當我坐檯小姐嗎……我已婚有一個兒子了，拜託對你們沒有任何性趣好嗎……請自愛。」最後再次吐怨氣，「身為一個人的專業除毛師，除毛就只是工作！真的很多怨氣，希望你能好好尊重這個職業。」

看到貼文後，網友紛紛看傻，「醉翁之意不在酒，想說花少少的錢有沒有特殊的服務嗎？真的是變態啊」、「下次除毛旁邊放一把電影上會出現的刮鬍子剃刀。再吵就直接除鳥」、「我是按摩師，也是覺得這些人就是夠賤，已經叫他們去找有在服務的，硬要犯賤」、「不接男客好了！好危險的感覺。」

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