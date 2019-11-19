　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「請尊重專業」除毛師吐苦水！變態男客狂問三圍　猛A色色事：陪我吃飯好嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／pixabay）

▲有男客人除完毛，要求「其他服務」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這樣的客人，讓人真的超惱火！一名女網友在臉書貼文抱怨，說她是一名專業除毛師，搞不懂為什麼明明只是男性私密處除毛，就是會有人想得很歪，「除毛就除毛，問我三圍胸部大小有事嗎？」甚至還有人除完毛不走，等著要「其他服務」，讓她忍不住直呼，「我身為一個專業除毛師，請尊重我的職業」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「我身為一個專業除毛師，請尊重我的職業」，不懂為什麼會有人把男性私密處除毛想得很歪，「除毛就是除毛，還要什麼其他服務？如果有其他服務，我也不會只收這一點費用！」原PO表示，有客人除毛過程問她三圍，「胸部大小干除小鳥毛屁股毛有關係嗎？還有人給我除到一半亂噴射是殺小啦？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／pixabay）

▲原PO在做熱蠟除毛。（示意圖／pixabay）

女網友還說，有人是除毛完不走、賴著等其他服務，有人除毛過程瘋狂騷擾她，看到她要報警才安分，「我真的很想說，腦袋進水的，除毛就是除毛而已，沒有其他額外服務，麻煩要其他服務去找小姐」。

原PO也吐槽那些總是想著色色事情的人，「還有什麼『我給妳除鳥毛，妳陪我吃飯好嗎？』是怎樣當我坐檯小姐嗎……我已婚有一個兒子了，拜託對你們沒有任何性趣好嗎……請自愛。」最後再次吐怨氣，「身為一個人的專業除毛師，除毛就只是工作！真的很多怨氣，希望你能好好尊重這個職業。」

看到貼文後，網友紛紛看傻，「醉翁之意不在酒，想說花少少的錢有沒有特殊的服務嗎？真的是變態啊」、「下次除毛旁邊放一把電影上會出現的刮鬍子剃刀。再吵就直接除鳥」、「我是按摩師，也是覺得這些人就是夠賤，已經叫他們去找有在服務的，硬要犯賤」、「不接男客好了！好危險的感覺。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
激吻後與男友首同框　黃瀞瑩霸氣回應戀情！
新黨不分區名單明出爐　邱毅將排第一名
林姓男藝人被色誘！傳給網友「凸凸裸照」　遭截圖威脅
台灣女高中生受困香港理大被捕　陸委會證實：人在葵涌警署
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外派1個月「定居日本夢幻滅」　哀怨哥：想回台灣了...過來人曝真心話

「拜託來救我！」台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場：有人在追她

大學生流行「是在哈囉？」　他一聽尷尬受不了…一票網認同：蠢度滿點

徵總監秘書！「起薪15萬元」世界各地出差兼度假　承諾福利：保障15個月

快40歲「沒去過墾丁阿里山日月潭」...友一聽超吃驚　網吵翻：滿可悲的

2歲兒許願：想吃蟑螂餅乾！神手媽捏完「他反嚇退3步」　一層油皮網看崩潰

「請尊重專業」除毛師吐苦水！變態男客狂問三圍　猛A色色事：陪我吃飯好嗎

男友媽借錢「10萬也沒多少」逼解定存：別這麼小氣　紅衣妹臉垮…他嗆：不要臉

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

【廣編】餐桌上的親密練習　六成父母渴望和子女像朋友般相處

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

2歲兒許願：想吃蟑螂餅乾！神手媽捏完「他反嚇退3步」　一層油皮網看崩潰

「請尊重專業」除毛師吐苦水！變態男客狂問三圍　猛A色色事：陪我吃飯好嗎

男友媽借錢「10萬也沒多少」逼解定存：別這麼小氣　紅衣妹臉垮…他嗆：不要臉

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

【廣編】餐桌上的親密練習　六成父母渴望和子女像朋友般相處

挖耳朵瞬間失聰！　女大生棉花棒一戳…嚇喊「聽不到了」　醫師一照結局糗爆

曾出版古龍作品！桂冠圖書負責人賴阿勝驟逝　生前致力推廣客家文化

南方澳斷橋擴大懲處！將追溯到吳宏謀等前董座　最終名單這周送交部

高鐵周邊土地開發、基隆港旅運大樓招商　交部釋出逾1000億商機

她搭8小時飛機「上2次廁所」！走道哥不耐...故意大聲「清牙縫」網傻了

愛屈中恆的才氣　大嫂團成員Vicky卻為基諾李維秒棄夫！

不分區重挫國民黨民調　3關鍵讓朱立倫點頭接任韓國瑜競總主委

台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

他膠帶封口殺前女友　變態登FB「狂PO生活照」反串過生活…妻子知真相崩潰！

SOGO天母店周慶氣炸鍋「好市多同價」　寬庭雙人蠶絲被4千有找

快艇主帥最後7.3秒「挑戰成功」保勝果　瑞佛斯稱CP3該被洛城銘記

快訊／「回台投資爆發正在發生」　蔡英文：曾銘宗有金管會經驗匪夷所思

他日夜「挖礦」挖到機房起火　用電過量造成災害！法官判45天

買千元點數入會投資可獲利是騙局！　永康警組防護網攔阻有成

東區最大難題在這！明曜商圈近3000坪空店　苦等新租客

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

濟公提點瞬間雞皮疙瘩　她龍山寺還願見觀音菩薩大哭

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

暖爸蓋蚊帳幫女兒餵奶 網笑：婚紗照

高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」

台版《寄生上流》！　打掃阿姨一家四口住台商家

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

今晨最低溫淡水16.2度！北北基宜「大雨特報」

更多熱門

相關新聞

她搭8hrs飛機上2次廁所　走道哥「不耐狂嘖」

她搭8hrs飛機上2次廁所　走道哥「不耐狂嘖」

一名女網友日前搭8小時的飛機，航程中起來上了2次洗手間，不料坐在靠走道的男子卻一臉嫌棄，故意發出「嘖嘖嘖」的聲音給她聽，讓她無言又無奈。對此，許多人都認為畢竟是生理需求，況且2次也不算太多，該男這樣有點沒同理心。

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

台北長髮妹幫撐傘送奶奶回家　濕一半聽路人開口氣炸

台北長髮妹幫撐傘送奶奶回家　濕一半聽路人開口氣炸

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

他支開弟弟帶女友回家　結局超展開嚇傻：多久了?

他支開弟弟帶女友回家　結局超展開嚇傻：多久了?

關鍵字：

除毛師私密處爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

外送員撞賓利　車主求償700萬

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面