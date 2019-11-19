員工弄丟5次鑰匙！傳照以示決心...老闆崩潰　高招吸近萬讚：真的不會不見

▲ 員工奇葩新招，鑰匙再也不會不見了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「值得加薪啊~磨刀中......。」一名網友表示，他的員工老是把鎖頭鑰匙弄不見，換了新鎖再三告誡後，對方便傳了張照片來，表示「鑰匙不會不見了」，但他一看卻秒崩潰，直呼員工真的要慎選。

「我真的輸得很徹底......。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示員工們時常把鎖水龍頭的鑰匙弄丟，目前也已經換到第6個鎖了。員工們痛定思痛、下定決心要好好守護鑰匙，沒想到奇葩一招卻讓原PO差點崩潰。

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只見員工傳來的照片中，鑰匙竟然直接被鎖在鎖頭上，除非有其他備用鑰匙，否則原PO應該又要花錢換第7個鎖了，「員工要慎選啊！」

▲看起來是該換第7個鎖頭了？（圖／翻攝自爆怨公社）

近萬名網友看到這天才一幕都笑歪了，紛紛表示「百年一見的人才啊」、「鑰匙這樣真的不會不見」、「好聰明啊」、「跟他說好好把鎖打開，就幫他加薪」、「老闆只有說鑰匙不要再不見而已，又沒說不能打不開鎖」、「保證省水了」、「這員工千萬不能放生啊」、「叫他自費開鎖吧」。

其他人則是建議原PO下次改換密碼鎖，現在市面上也有推出小型的指紋鎖，就真的不怕再弄丟鑰匙了；如果還是習慣使用有鑰匙的鎖，建議可以在鑰匙上掛一些顯眼的吊飾改善情況。

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