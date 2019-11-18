外派1個月「定居日本夢幻滅」　哀怨哥：想回台灣了...過來人曝真心話

▲東京電車通勤族。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友之前多次外派到日本，東京、大阪都待過，然而才住短短1個月，原本的美好幻想全破滅，不禁感慨「想回台灣了！」對此，許多過來人分享經驗談，有的成功適應了，但也有鄉民直言，比較適合旅行。

男網友在PTT提到，大阪、京都出差過，儘管自己是個動漫控宅男，但光住1個月就覺得膩了，尤其是大阪讓他幻滅。

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他接著說，「住京都琵琶湖附近，一樣看得到垃圾跟電車上吵鬧的日本小孩；住東京鶯谷附近的時候，則是看到很多韓妹，沒啥感覺；唯一就是去秋葉原，女僕們知道肥宅外國人後，都不想跟我來往，後來發現住起來生活很壓抑，而大阪路邊的年輕8+9，至少能用英文破日文撂撂笑話，有南部人的親切感。」

▲原po分享當時外派心境。（圖／翻攝自PTT）

男網友浮誇地說，「前一個禮拜的空氣都是香的，生活都很爽，菸跟酒都是又順又甜，交通比台灣讚，感覺偶爾去旅遊半個月一個禮拜就很爽了。不過，實際去工作居住的鄉民，有覺得越待越臭，開始想回台灣了嗎？」

對此，有經驗的朋友們現身說法，「剛快住滿1年了，電車很方便，吃的就不太方便，沒有到處都可以看到髒髒的早餐店」、「在日本工作生活你會超懷念台灣」、「長住還是日本環境好，常會想吃台灣的食物倒是真的」、「他們那邊除非有錢過去享受，不然工作壓力超大，重點是非常難轉換工作」、「待1年半了，沒有幻滅但知道不如觀光客幻想的美好，工作文化太奴、晚上沒地方去、 飲食不健康」。

▲大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

而po文也釣出定居日本的鄉民，表示「電車內吵鬧的屁孩到處都有啦，早上通勤的電車最可怕，車門一開每個人都像野獸一樣搶位子，沒在客氣的。」

不過他話鋒一轉，中肯說道「每個地方生活都有好有壞啦，但我現在還不會想回台灣工作，公司福利好氣氛也不錯，廁所乾淨漂亮又有洗屁屁功能，要出門玩很方便，雖然車費貴，路上騎腳踏車也很輕鬆自在。」

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