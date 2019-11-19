台北長髮妹幫撐傘送奶奶回家　「走500公尺濕一半」聽路人開口氣炸

▲北部、東半部這周都容易下雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名長髮女網友下雨天幫一名老奶奶撐傘，身體都濕了一半，沒想到她聽到路人說的一句話立刻氣炸，「老娘瞬間真的Hello ki賭爛！」

18日台北下起雨，當事人在「爆怨公社」臉書社團說，過馬路見到一名奶奶沒撐傘，想說雨很大就往後退兩步幫對方撐，「老奶奶很客氣，一直說『沒關係，濕了回家再洗澡』」，但對方家大概還有500公尺遠。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她說陪奶奶走回去，結果走到一半，竟被屋簷下的路人說「雨這麼大，幹嘛不撐兩支啊！」她寫道，「出張嘴怎麼不再拿一支來，乾，老娘瞬間真的Hello ki賭爛！」根據她貼出的照片，她後來坐在超商，外套都濕了，還可以看到幫助人的小紅傘。

▼原PO好心幫老奶奶撐傘卻被路人酸。（圖／資料照／記者李毓康攝）

原PO也回應網友的問題說，「乾，自己濕一半不打緊，還遇到這種的，塞拎O。」也有人好奇「妳怎麼知道那個阿婆家還有500公尺遠」；原PO回「她說的啊，不然我會通靈嗎？」

其他網友留言，「這社會就是出張嘴的比伸手的多」、「別理那些只看表面而不懂得追求原因的人！謝謝您的好心，免除一個老人家可能感冒的機會」、「不知事情經過就說出來的話，有時真的很討厭。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！